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La course aux distinctions de meilleurs d'Afrique est entrée dans sa dernière ligne droite. La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé ce mercredi les listes finales des CAF Awards 2026, réduisant à trois seulement le nombre de prétendants dans les catégories du meilleur club et de la meilleure sélection, alors que les deux listes comptaient initialement dix noms chacune.

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La liste finale du trophée de meilleur club africain réunit des représentants algérien, marocain et sud-africain, avec l'USM Alger, l'AS FAR et Mamelodi Sundowns, tandis que celle de la meilleure sélection comprend le Maroc, le Sénégal et le Cap-Vert.

L'USM Alger s'est hissée jusqu'à cette dernière étape grâce à une saison continentale réussie, au cours de laquelle elle a remporté la Coupe de la Confédération de la CAF pour la deuxième fois de son histoire, en dominant le Zamalek égyptien aux tirs au but en finale, au Caire. Le club algérien a également confirmé sa stature continentale en remportant la Supercoupe d'Afrique 2026, après s'être imposé 3-1 face aux Sundowns le 8 novembre dernier.

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L'AS FAR, de son côté, a décroché sa place parmi les trois nommés grâce à son accession à la finale de la Ligue des champions de la CAF, au terme d'un solide parcours dans la compétition, avant de s'incliner face aux Sundowns sur le score cumulé de 1-2 sur l'ensemble des matchs aller et retour.

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La nomination de Mamelodi Sundowns vient couronner une saison exceptionnelle sur la scène continentale, le club sud-africain ayant remporté la Ligue des champions de la CAF pour la deuxième fois de son histoire, en prenant le dessus sur l'AS FAR en finale.

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Chez les sélections, le Maroc figure en tête des nommés au terme d'une année où il s'est maintenu parmi les cadors du continent : finaliste de la Coupe d'Afrique des nations, il s'est ensuite qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026, pour la deuxième fois consécutive, après avoir déjà atteint ce stade, et même au-delà, lors de l'édition 2022.

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Le Sénégal figure dans la liste finale après avoir conjugué sacre continental et présence en phase à élimination directe du Mondial : il a remporté la Coupe d'Afrique des nations 2025, avant que la décision du Tribunal arbitral du sport ne confirme le titre des Lions de la Teranga. La sélection a également atteint la phase à élimination directe de la Coupe du monde 2026.

Quant au Cap-Vert, sa présence parmi les trois nommés récompense un exploit historique : sa toute première participation à la Coupe du monde, en 2026. Après avoir décroché sa qualification pour le tournoi, il s'est distingué lors de cette première apparition, marquée par le passage de la phase de groupes. Cet exploit constitue une étape importante dans l'histoire du football du pays, qui a su rivaliser avec des sélections plus expérimentées et mieux dotées sur la scène internationale.

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La Confédération africaine de football (CAF) devrait dévoiler les lauréats de toutes les catégories lors de la cérémonie des CAF Awards 2026, prévue le 2 décembre prochain à Lagos, au Nigeria.

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