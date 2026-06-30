La sélection marocaine a poursuivi son parcours historique en Coupe du monde 2026 en se qualifiant pour les huitièmes de finale. Les Lions de l’Atlas ont battu les Pays-Bas aux tirs au but (3-2), à l’issue d’un match nul (1-1) après le temps réglementaire et les prolongations. Une rencontre à couper le souffle qui a une nouvelle fois confirmé le caractère exceptionnel des « Lions de l’Atlas ».

Les Marocains ont fait preuve d’une grande force mentale et d’une capacité remarquable à revenir au score après avoir été menés, avant de décrocher leur qualification grâce à leur sang-froid lors de la séance de tirs au but et de valider un rendez-vous avec le Canada en huitièmes de finale.

La rencontre a débuté sur un rythme équilibré, les Pays-Bas ayant dominé la possession en première période mais buté sur une défense marocaine bien organisée. Dès le début de la seconde période, les Marocains ont inversé la tendance : Achraf Hakimi a mené des contre-attaques tranchantes, dont une frappe repoussée par la barre transversale, avant que l’équipe de Walid Regragui ne subisse un coup d’arrêt avec l’ouverture du score de Cody Gakpo à la 73^e minute.

Refusant de baisser les bras, les Marocains ont maintenu la pression jusqu’à ce qu’Issa Diop arrache l’égalisation dès la première minute du temps additionnel d’une puissante tête, entraînant le match en prolongation puis aux tirs au but, où la victoire a finalement souri aux « Lions de l’Atlas ».

Sur le plan individuel, le site « Foot Mercato » a attribué au défenseur Issa Diop la meilleure note côté marocain, un 8/10, après une performance défensive de haut niveau et un égalisation décisive, saluant sa solidité dans les duels et son impact face à la puissance physique des Néerlandais.

Le gardien Yassine Bono a obtenu une note de 7/10 grâce à ses interventions décisives tout au long du match et à ses prouesses lors de la séance de tirs au but, tandis que Nasser Mazraoui, Neil El Ainaoui et Nassir Mazraoui, Nayef Aguerd et Azzedine Ounahi ont reçu la même note, récompensant leur prestation équilibrée défensivement et offensivement ainsi que leur rôle dans la cohésion du groupe.

Ismail Saibari récolte 6,5/10 pour ses déplacements entre les lignes et la menace constante qu’il a représentée pour la défense néerlandaise, tandis qu’Achraf Hakimi se voit attribuer 6/10 malgré son activité offensive notable ; le rapport souligne toutefois qu’il a laissé des espaces dans son dos et manqué un tir au but.

Shadi Riad et Bilal El Khannous obtiennent chacun 6/10, tandis qu’Ayub Bouadi, malgré une bonne construction du jeu, est noté 5,5/10 en raison d’une certaine hésitation ayant parfois ralenti le rythme marocain.

Quant à Ibrahim Díaz, il a reçu la note la plus basse des titulaires (5/10) : son talent technique n’a pas suffi pour percer l’organisation défensive néerlandaise, malgré ses efforts constants pour créer des espaces.

Foot Mercato conclut en soulignant que cette qualification illustre la progression remarquable du football marocain ces dernières années : les Lions de l’Atlas ne sont plus une simple surprise, mais une équipe au caractère affirmé, capable de rivaliser avec les meilleures nations.