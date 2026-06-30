L'équipe de France poursuit son parcours dans la Coupe du monde 2026 après une qualification aisée face à la Suède, mais que lui réserve la suite de la compétition ?

Les Bleus ont validé leur billet pour les huitièmes de finale en dominant leurs homologues suédois 3-0, tôt ce mercredi matin au stade MetLife, lors des seizièmes.

Les Bleus défieront désormais le Paraguay, qui a éliminé l’Allemagne, créant ainsi la plus grande surprise du tournoi à ce jour.

Les Bleus défieront le Paraguay dimanche prochain à 00h00 au Lincoln Financial Field, en huitièmes de finale.

Le parcours vers la finale s’annonce exigeant

Les coéquipiers de Kylian Mbappé savent que leur route vers une troisième finale consécutive sera ardue, car le chemin est parsemé d’obstacles.

Le tableau prévoit qu’en cas de qualification pour les quarts de finale, les Bleus défieront le vainqueur du duel Maroc-Canada, les Lions de l’Atlas abordant leur huitième de finale en favoris.

Le quart de finale est programmé le 9 juillet à 23h.

En demi-finale, les Bleus croiseraient un autre cador, puisque leur partie de tableau contient l’Espagne, le Portugal et la Belgique.

Cette rencontre est programmée à 20 h le 14 juillet.

Huit équipes occupent cette branche du tableau : l’une d’elles défiera les Bleus en demi-finale, à condition que ces derniers se qualifient.

Le Portugal et la Croatie s’affronteront, et le vainqueur défiera le lauréat du duel Espagne-Autriche : une seule de ces quatre sélections européennes atteindra les quarts.

Les États-Unis et la Bosnie-Herzégovine s’affronteront, et le vainqueur défiera le lauréat de la rencontre Belgique-Sénégal ; là encore, une seule formation accédera aux quarts de finale.

Le vainqueur de ce quart de finale, issu de l’affrontement entre les deux lauréats, défiera l’équipe de France à condition que les Bleus éliminent le Paraguay puis leur adversaire en quart.