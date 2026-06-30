Le Maroc et l’Espagne sont en route… Que réserve la Coupe du monde à la France après sa qualification pour les huitièmes de finale ?

L'équipe de France poursuit son parcours dans la Coupe du monde 2026 après une qualification aisée face à la Suède, mais que lui réserve la suite de la compétition ?

Les Bleus ont validé leur billet pour les huitièmes de finale en dominant leurs homologues suédois 3-0, tôt ce mercredi matin au stade « MetLife », lors des seizièmes.

Les Bleus défieront désormais le Paraguay, qui a éliminé l’Allemagne, créant ainsi la plus grande surprise du tournoi à ce jour.

Le rendez-vous est fixé à dimanche prochain, minuit, sur la pelouse du « Lincoln Financial Field ».

Le parcours vers la finale s’annonce ardu

Les coéquipiers de Kylian Mbappé savent que leur route vers une troisième finale consécutive sera ardue, car leur tableau est truffé d’obstacles.

Le tableau prévoit qu’en cas de qualification pour les quarts de finale, les Bleus défieront le vainqueur du duel Maroc-Canada, les Lions de l’Atlas abordant leur huitième de finale en favoris.

Le quart de finale est programmé à 23h00 le 9 juillet.

En demi-finale, les Bleus pourraient défier l’Espagne, le Portugal ou la Belgique, tous présents dans leur partie de tableau.

Cette rencontre est programmée à 20 h le 14 juillet.

Huit équipes occupent cette branche du tableau : l’une d’elles défiera les Bleus en demi-finale, à condition que ces derniers franchissent les tours précédents.

Le Portugal et la Croatie s’affronteront, et le vainqueur défiera le lauréat de l’affrontement Espagne-Autriche : une seule de ces quatre sélections européennes atteindra les quarts.

Les États-Unis et la Bosnie-Herzégovine s’affronteront, et le vainqueur défiera le lauréat de la rencontre Belgique-Sénégal ; là encore, une seule formation accédera aux quarts.

Le vainqueur de ce quart de finale, issu de l’une de ces deux affiches, défiera l’équipe de France à condition que les Bleus éliminent le Paraguay puis leur adversaire en quart.