Le Maroc et l'Algérie présents... La FIFA sélectionne les 12 plus beaux buts du Mondial

La Fédération internationale de football (FIFA) a dévoilé la liste finale des buts en lice pour le prix du plus beau but de la Coupe du monde 2026, organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, dont les festivités se sont achevées dimanche dernier avec le sacre de la sélection espagnole, titrée pour la deuxième fois de son histoire.

La Fédération internationale a annoncé la sélection de 12 buts seulement parmi les 308 inscrits tout au long du tournoi, entré dans l'histoire comme l'édition la plus prolifique en buts depuis la première Coupe du monde en 1930. Elle a invité les supporters du monde entier à participer au vote pour désigner le plus beau but de cette liste soigneusement établie.

La FIFA a précisé que le vote du public pour l'élection du plus beau but du tournoi restera ouvert jusqu'au 27 juillet en cours, soit une semaine complète après la fin des compétitions, afin de permettre au plus grand nombre possible de supporters de voter et de choisir le but méritant de remporter ce prix prestigieux.

Dans une surprise décevante, la liste finale ne comporte absolument aucun but inscrit par un joueur des huit sélections arabes ayant participé au tournoi, à savoir le Maroc, l'Algérie, le Qatar, l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Tunisie, l'Irak et la Jordanie, malgré les bons niveaux affichés par certaines de ces sélections et les beaux buts marqués par leurs joueurs lors de leurs participations au Mondial.

En revanche, et de manière assez ironique, la liste comprend 3 buts sur les 12 en lice qui ont été inscrits dans les cages des sélections arabes, ce qui signifie que le quart des buts nommés pour le prix l'a été aux dépens des équipes arabes.

La star argentine Lionel Messi, capitaine de la sélection de son pays vice-championne, est en tête de la liste des nominés avec son magnifique but inscrit contre la sélection algérienne lors de la première journée de la phase de groupes, dans le groupe 10, l'un des trois buts marqués aux dépens des sélections arabes.

Le nom de la star française Kylian Mbappé, meilleur buteur de l'histoire des Coupes du monde et sacré meilleur buteur de l'édition 2026 avec 10 buts, figure également sur la liste grâce à son but spectaculaire inscrit contre la sélection sénégalaise lors de la première journée de la phase de groupes, dans le groupe 9.

Les nominations ont aussi vu la présence de l'attaquant espagnol Ferran Torres, auteur de l'unique but en or de la finale face à l'Argentine au MetLife Stadium, dans l'État du New Jersey, qui a offert à sa sélection le deuxième titre mondial de son histoire après l'édition sud-africaine de 2010.

Aux côtés du but de Torres en finale figure celui de l'attaquant argentin Julián Álvarez, star de l'Atlético Madrid, inscrit contre la sélection suisse lors du quart de finale qui s'est soldé par la victoire de l'Argentine et sa qualification pour les demi-finales.

De l'Angleterre, on retrouve la star Jude Bellingham, joueur du Real Madrid, avec son magnifique but inscrit contre la sélection française lors du match pour la troisième place, remporté par les Three Lions, qui ont décroché la médaille de bronze.

La liste comporte également la présence de la star norvégienne Erling Haaland, l'attaquant redoutable de Manchester City, grâce à son but exceptionnel inscrit contre la géante sélection brésilienne lors du huitième de finale qui a été le théâtre d'une énorme surprise avec l'élimination de la Seleção du tournoi.

Parmi les autres nominations figure le nom du joueur bosnien Kerim Alajbegović avec son magnifique but inscrit contre la sélection qatarie lors de la troisième journée de la phase de groupes, dans le groupe 2, faisant de ce but le deuxième des trois inscrits dans les cages des sélections arabes présents sur la liste.

La liste comprend aussi le but de l'attaquant Sidny Cabral, joueur de la sélection du Cap-Vert, inscrit contre la sélection argentine championne en titre lors du seizième de finale, l'une des surprises du tournoi avant que la Albiceleste ne parvienne à franchir l'obstacle et à se qualifier pour le tour suivant.

D'Haïti, la Fédération internationale a nommé le but de l'attaquant Wilson Isidor, inscrit contre la sélection marocaine lors de la troisième journée de la phase de groupes, dans le groupe 3, faisant de ce but le troisième inscrit dans les cages des équipes arabes présents sur la liste finale.

Les nominations ont également vu la présence de l'attaquant néo-zélandais Elijah Just avec son but remarquable inscrit contre la sélection iranienne lors de la phase de groupes, aux côtés du but du joueur japonais Daizen Maeda dans les cages de la sélection suédoise, lors de la phase de groupes également.

La liste se clôt avec le but de l'attaquant ouzbek Eldor Shomurodov, inscrit contre la sélection de la République démocratique du Congo lors de la phase de groupes, complétant ainsi le lot des douze buts en lice pour remporter ce prix prestigieux.