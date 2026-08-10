La Coupe d'Afrique des Nations féminine, actuellement disputée au Maroc jusqu'au 16 août, connaît un tournant historique sans précédent après l'élimination du Nigeria, détenteur de 10 titres sur les 13 éditions disputées. La compétition est donc assurée de sacrer une nouvelle championne lors de la finale prévue dimanche prochain dans la capitale marocaine.

Le Nigeria a été battu par le Cameroun (1-0) en quart de finale au stade Larbi Zaouli à Casablanca dimanche soir, un véritable choc pour le continent africain, d'autant plus que les « Super Falcons » avaient remporté le titre lors de la dernière édition en 2024.

Le Nigeria menacé d'absence au Mondial

Le choc pourrait être encore plus lourd de conséquences pour le Nigeria, qui disputera des éliminatoires continentales pour se qualifier à la Coupe du Monde 2027 au Brésil l'été prochain (24 juin - 25 juillet).

Si la sélection nigériane échoue à remporter ces éliminatoires, elle manquera la Coupe du Monde pour la première fois depuis le lancement de la compétition en 1991, ce qui représenterait un coup dur pour l'une des plus grandes sélections du football féminin du continent.

Le Maroc cherche à briser la malédiction

La défaite du Nigeria pourrait offrir une occasion en or au Maroc de réaliser son rêve d'un premier titre continental. Quelques mois après la finale palpitante de la Coupe d'Afrique des Nations masculine entre le Maroc et le Sénégal, la sélection nationale féminine n'avait jamais bénéficié d'une occasion aussi claire de remporter le titre, après deux finales perdues consécutivement, toutes deux à domicile (2-1 face à l'Afrique du Sud en 2022, et 3-2 face au Nigeria en 2024).

La sélection marocaine, dirigée par l'entraîneur espagnol Jorge Vilda, ancien sélectionneur des championnes du monde espagnoles, livre des performances éblouissantes depuis le début du tournoi, notamment lors de la victoire contre l'Afrique du Sud en quart de finale (2-1) et contre l'Algérie (1-0) en phase de groupes.

L'Algérie écrit l'histoire

L'édition 2026 est historique pour la sélection algérienne, qui s'est qualifiée pour la demi-finale du tournoi pour la première fois de son histoire, tout en décrochant dans le même temps un billet de qualification directe pour la Coupe du Monde 2027.

Quatre billets de qualification directe sont attribués aux sélections africaines qualifiées pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui est le cas de l'Algérie, qui a fait preuve d'une forte détermination depuis son premier match contre le Sénégal (2-0), et surtout contre la Côte d'Ivoire (2-1) lors d'un match dramatique que cette dernière a terminé à 10 joueuses.

La grande surprise

La sélection du Malawi, classée 135e mondiale au classement FIFA, a écrit le plus beau chapitre de son histoire pour sa première participation à la compétition continentale.

Après avoir terminé en tête du groupe 3, les « Scorchers » ont rejoint l'élite des sélections ayant atteint la demi-finale dès leur participation inaugurale, à la suite de leur victoire spectaculaire contre le Ghana (2-1). La sélection malawite a également décroché l'une des quatre places qualificatives directes pour la Coupe du Monde 2027.

De match en match, la sélection du Malawi a réalisé surprise sur surprise, emmenée par les sœurs Tabitha (joueuse de l'Olympique Lyonnais) et Temwa Chawinga, qui ont inscrit à elles deux 6 des neuf buts de l'équipe, notamment lors de la victoire historique contre le Nigeria lors du premier match (3-2).

Une demi-finale historique

Avant les matchs de demi-finale prévus mercredi prochain (Algérie contre Malawi à 19h, et Maroc contre Cameroun à 22h), il est certain que l'édition 2026 verra le sacre d'une nouvelle reine du football féminin africain.