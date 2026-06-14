Le Maroc et Curaçao, entre autres, ont soudainement fait part de leur « profonde déception » lors de la Coupe du monde, dans une déclaration virulente

Plusieurs nations participantes à la Coupe du monde cet été ont exprimé leur « profonde déception » au président de l’UEFA, Aleksander Ceferin. Ce dernier a récemment affirmé que l’élargissement du tournoi risquait de rendre les rencontres moins palpitantes.

Le Cap-Vert, Curaçao, l’Ouzbékistan, le Congo, Haïti, l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, l’Égypte, le Ghana, le Sénégal, l’Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire ont donc publié une déclaration commune pour rejeter avec fermeté ces propos.

« Pour nos nations, aucun match de Coupe du monde n’est anodin. Pour le Cap-Vert, Curaçao et l’Ouzbékistan, se qualifier pour la Coupe du monde de la FIFA serait un exploit historique et la concrétisation d’un rêve intergénérationnel. »

« Pour des nations comme le Congo et Haïti, retrouver la plus grande scène du football après une longue absence revêt une signification particulière pour des millions de supporters qui ont attendu ce moment pendant des années, voire des décennies. »

« Suggérer que ces matchs compteraient moins est profondément décevant et occulte les efforts, les sacrifices et les ambitions des joueurs, des entraîneurs, des clubs, des dirigeants du football et des supporters à travers le monde. Chaque qualification résulte d’années de travail et d’investissement ; chaque équipe nationale représente des communautés entières et des millions de personnes pour qui le football incarne fierté, espoir et unité. »

« Le football n’appartient pas à une poignée de nations. Sa force, c’est son universalité. La Coupe du monde de la FIFA est la plus grande compétition de football au monde précisément parce qu’elle réunit des cultures, des histoires et des parcours footballistiques différents. »

« Pour de nombreux pays, participer à la Coupe du monde de la FIFA n’est pas seulement une performance sportive ; c’est un moment qui inspire une génération, accélère le développement du football et crée des souvenirs pour toute une vie. »

« Nous sommes convaincus que chaque nation qualifiée mérite le respect. Chaque équipe a conquis sa place sur le terrain. Chaque supporter a le droit de rêver. Chaque match compte pour des millions de passionnés à travers le monde. »

« C’est pourquoi nous rejetons les propos du président de l’UEFA et réaffirmons notre conviction que la croissance du football doit continuer à offrir des opportunités, à inspirer les nouvelles générations et à renforcer le caractère véritablement mondial de notre sport. Chaque équipe s’est qualifiée au mérite. Chaque match compte. »