Steve Clarke se méfie du Maroc, l’adversaire de l’Écosse dans la nuit de vendredi à samedi. Le sélectionneur écossais a vu son futur adversaire faire forte impression la semaine dernière lors du match d’ouverture contre un Brésil en petite forme (1-1).

« Le Maroc est aujourd’hui encore meilleur qu’il y a quatre ans, lorsqu’il avait atteint les demi-finales », a-t-il déclaré en conférence de presse, en référence à la Coupe du monde 2022 au Qatar, où les Lions de l’Atlas avaient brillé avant que la France ne les stoppe en demi-finales.

Il sait que les Lions de l’Atlas disposent d’un effectif polyvalent, riche en talents : « Ils ont la puissance, la vitesse et la qualité pour débloquer une rencontre à n’importe quel moment. C’est tout simplement une grande équipe », reconnaît le sélectionneur, conscient que son équipe aura fort à faire au Boston Stadium de Foxborough.

« Nous devrons être au meilleur de notre forme pour avoir une chance. C’est un défi de taille pour nous. Nous avons beaucoup de respect pour eux. Nous nous attendons à ce que le Maroc ait probablement davantage la possession du ballon. Nous devons veiller à ce que, lorsque nous aurons le ballon, nous puissions être dangereux pour le Maroc », indique d’ores et déjà Clarke à ses joueurs.

Après avoir battu Haïti 1-0 avec une défense à quatre, les Écossais pourraient passer à trois derrière pour contenir l’attaque marocaine. « Nous pouvons adapter notre système », indique prudemment le sélectionneur à la veille de la deuxième journée du groupe.

« Nous étions favoris contre Haïti et nous avons souffert, mais nous avons tout de même gagné. Cette fois, nous sommes outsiders, et parfois, l’Écosse aime bien ça », estime Clarke, qui n’a pas d’objection à ce que le Maroc aborde la rencontre en tant que favori.

Un match nul contre le Maroc rapprocherait toutefois considérablement l’Écosse du deuxième tour. Clarke refuse cependant de s’attarder sur ce scénario. « Il faut simplement jouer le match. Le plus important, c’est d’essayer de gagner. Et si on ne peut pas gagner, il ne faut en tout cas pas perdre. Tous les scénarios possibles et autres considérations, c’est aux médias d’y réfléchir, pas à nous. »