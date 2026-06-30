Le Maroc est-il favori ?… Guardiola surprend tout le monde et révèle l'équipe qu'il voit remporter la Coupe du monde

L'Espagnol Pep Guardiola a dévoilé la liste des équipes les plus favorites pour remporter la Coupe du monde 2026, juste avant le coup d'envoi des huitièmes de finale, estimant que le titre se jouera entre plusieurs grandes nations du football.

Interrogé par la presse, il reconnaît toutefois ne pas avoir de réponse tranchée sur l’identité du futur champion : « Je ne sais pas, j’aimerais bien le savoir car cela me rapporterait beaucoup d’argent », souligne-t-il avec ironie pour rappeler la difficulté de prédire le vainqueur.

Il place toutefois l’équipe de France parmi les principaux prétendants au titre, aux côtés de l’Espagne, saluant la stabilité technique de « La Roja », l’abondance de joueurs issus du FC Barcelone et les récents succès du staff (vainqueur du Championnat d’Europe).

Il place également l’Argentine, emmenée par la légende Lionel Messi, et le Brésil parmi les prétendants au titre.

En revanche, il n’a pas inclus le Maroc parmi ses favoris, malgré les solides performances des « Lions de l’Atlas » lors du dernier tournoi et leur élimination des Pays-Bas à l’issue d’un match impressionnant.

Interrogé sur l’équipe pour laquelle il opterait personnellement, l’ancien coach du Bayern Munich a avoué soutenir l’Angleterre, expliquant : « Pour des raisons évidentes, j’ai vécu là-bas pendant 10 ans. »