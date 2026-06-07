Zohran Mamdani ne croit pas à un grand parcours des Pays-Bas lors de la prochaine Coupe du monde. Le maire de New York anticipe un arrêt dès le deuxième tour pour les Oranje et annonce un champion du monde inattendu.

« Le Japon va remporter le groupe », prédit Mamdani au Guardian. « Et Takehiro Tomiyasu n’a même pas encore joué. C’est dire à quel point ils sont forts », ajoute-t-il en évoquant le défenseur fraîchement parti de l’Ajax.

Selon lui, les Néerlandais termineront deuxième du groupe F derrière le Japon, tandis que la Suède prendra la troisième place et que la Tunisie, quatrième, rentrera chez elle dès la phase de groupes.

Il place même le Maroc en tête du groupe devant le Brésil, deuxième. Si ce scénario se confirme, les Oranje croiseront donc les Lions de l’Atlas au deuxième tour. Pour Mamdani, la victoire irait sans surprise au Maroc, même si la rencontre s’annonce « formidable ».

En cas de succès, les Lions de l’Atlas croiseraient le fer avec le Sénégal, un duel prometteur au vu de la récente finale de la Coupe d’Afrique des nations. Les Sénégalais l’avaient emporté 1-0 avant de voir le titre leur échapper pour avoir quitté la pelouse ; le Maroc avait alors été sacré.

Il voit ensuite les Lions de l’Atlas éliminer le Mexique en quarts puis la Colombie en demies avant d’atteindre la finale.

« Ce sera une finale formidable et je choisis avec mon cœur : le Maroc. » Né en Ouganda, Mamdani espère que les sélections africaines créeront la surprise lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.