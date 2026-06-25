Le Maroc égale la performance historique de l’Algérie et met fin à sa propre malédiction en Coupe du monde

La sélection marocaine a inscrit son nom en lettres d’or dans l’histoire de la Coupe du monde. Victorieuse d’Haïti 4-2 ce jeudi matin lors de la dernière journée du groupe 3, elle a renversé la vapeur pour signer un succès retentissant.

Les Lions de l’Atlas sont ainsi devenus la deuxième sélection africaine à inscrire quatre buts dans une même rencontre de Coupe du monde, imitant leur voisin algérien, vainqueur de la Corée du Sud 4-2 lors du Mondial 2014.









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Le sélectionneur iranien estime par ailleurs que son équipe est « victime d’injustice en Coupe du monde… et que le match contre l’Égypte fera exception ».

Les Lions de l’Atlas ont également réalisé un exploit inédit dans leurs annales mondiales en gagnant pour la première fois après avoir concédé l’ouverture du score.

Auparavant, les Lions de l’Atlas avaient perdu 11 de leurs 12 matchs lorsqu’ils avaient concédé l’ouverture du score en Coupe du monde. L’unique exception remonte à 1970, lors d’un match nul 1-1 face à la Bulgarie, avant que les Lions de l’Atlas ne renversent finalement Haïti après avoir été menés à deux reprises (1-0 puis 2-1).

Grâce à ce succès, les « Lions de l’Atlas » terminent à la deuxième place du groupe C, juste derrière le Brésil, meilleur au goal average, les deux équipes comptant 7 points.

Le Maroc affrontera en seizièmes de finale le premier du groupe 6 (Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie), tandis que le Brésil – vainqueur de l’Écosse 3-0 – rencontrera le deuxième de cette poule.

Les Pays-Bas, leaders de leur poule, sont donc virtuellement qualifiés pour croiser le Maroc au tour suivant, à condition de conserver leur première place, tandis que le Japon, deuxième à la différence de buts (4 points pour chacun), pourrait également entrer en lice.







