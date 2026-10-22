Le Maroc de futsal a confirmé sa domination sur le continent africain en décrochant le titre de la Coupe d'Afrique des Nations 2026 pour la quatrième fois consécutive, après sa victoire 5-2 contre l'Angola en finale, disputée dans la capitale Rabat.

Le Maroc ne s'est pas contenté de conserver son titre : il a réalisé un exploit historique en remportant son quatrième sacre dans la compétition, devenant ainsi seul en tête des sélections les plus titrées de l'épreuve, devant l'Égypte, qui avait remporté les trois premiers titres.

Un but qui enflamme la finale, mais une réaction marocaine immédiate

La sélection marocaine a attendu la 17e minute pour briser la résistance de l'Angola, lorsque Othmane El Idrissi a décoché une frappe puissante côté droit, qui est passée par un angle fermé près du gardien, embrasant les tribunes du Palais des Sports du complexe Prince Moulay Abdellah à Rabat.

La rencontre a été marquée par la présence en tribunes de Mohamed Wahbi, sélectionneur de l'équipe nationale marocaine de football, venu suivre la finale.

Mais la joie des locaux n'a pas duré longtemps, puisque l'Angola a réussi à égaliser une minute plus tard seulement, inscrivant son premier but dans les filets marocains durant le tournoi, avant que la sélection marocaine ne reprenne rapidement l'avantage.

Le but de l'avantage est venu par l'intermédiaire de Youssef Jaouad à la 19e minute, après avoir dribblé son adversaire et décoché une frappe diagonale lointaine qui a terminé sa course dans les filets, permettant à la sélection marocaine de terminer la première période en tête sur le score de 2-1.

Le Maroc frappe fort après la pause

La sélection marocaine a abordé la seconde période avec la ferme volonté de sceller la rencontre, et n'a pas attendu longtemps pour creuser l'écart, Idriss Raiss El Fenni inscrivant le troisième but à la 21e minute d'une frappe de loin.

À l'approche de la fin de la finale, le Maroc a porté deux coups supplémentaires à l'Angola, Ismail Amazal inscrivant le quatrième but à la 33e minute, avant que Bilal Bakkali n'ajoute le cinquième but à la 35e minute, plaçant la sélection marocaine dans une position confortable avant le coup de sifflet final.

L'Angola a inscrit un deuxième but à la 37e minute, mais celui-ci n'a rien changé au destin de la rencontre, qui s'est achevée sur une victoire 5-2 du Maroc et son sacre continental.

Le Maroc règne seul sur le futsal africain

Avec ce sacre, la sélection marocaine a porté son total à quatre titres consécutifs, après avoir remporté les éditions 2016, 2020 et 2024, avant d'ajouter le titre 2026 à son palmarès.

Le Maroc est également devenu la sélection la plus titrée de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal, devançant l'Égypte, qui avait remporté les trois premiers titres de l'histoire de la compétition, en 1996, 2000 et 2004.

Avec cet exploit, la sélection marocaine a renforcé son statut de force majeure du futsal africain, conjuguant la conservation de son titre pour la quatrième fois consécutive et le record du nombre de sacres détenu en solitaire.