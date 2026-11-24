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Le Maroc refuse la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) de déclarer le Sénégal vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations 2026. La Fédération royale marocaine de football (FRMF) annonce mardi son intention de faire appel.

Le 18 janvier, la finale de la Coupe d’Afrique des nations a connu un dénouement dramatique à Rabat : le Sénégal s’est imposé face au Maroc au terme d’un match à suspense. Pape Gueye a inscrit le seul but de la rencontre en prolongation.

Plusieurs décisions controversées avaient précédé ce dénouement. Un but sénégalais avait été refusé en fin de temps réglementaire, puis un penalty avait été accordé au Maroc dans le temps additionnel. Les Sénégalais, furieux de ces décisions, avaient alors quitté le terrain.

Revenus des vestiaires peu après pour finalement terminer le match, ils avaient vu Brahim Díaz manquer le penalty accordé au Maroc en tentant une panenka. Le Sénégal s’était donc imposé après prolongation. La Confédération africaine de football (CAF) avait toutefois jugé par la suite que quitter le terrain était contraire au règlement et désigné le Maroc champion.

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Le Sénégal avait contesté cette décision et le TAS avait été appelé à trancher. Mardi, celui-ci a décidé que le Sénégal pouvait finalement être considéré comme le vainqueur légitime de la Coupe d’Afrique des nations. La fédération marocaine émet cependant de sérieux doutes sur « l’intégrité et la crédibilité de la procédure d’arbitrage ».

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L’arbitre allemand Ulrich Haas, chargé du dossier au sein du TAS, aurait en effet été en contact avec Abdoulaye Fall, président de la fédération sénégalaise de football, 48 heures avant la décision. Les Marocains jugent cette situation suspecte.

La fédération affirme également que le TAS n’a pas tenu compte des règles de l’International Football Association Board (IFAB) et de la FIFA. Selon elle, le fait que les joueurs sénégalais aient quitté le terrain pendant la finale de la Coupe d’Afrique des nations devrait suffire à attribuer le titre au Maroc si ces règles sont appliquées.

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« La Fédération royale marocaine de football confirme donc son intention d’utiliser toutes les voies juridiques à sa disposition pour faire appel de la décision du TAS », conclut le communiqué.

Le recours sera examiné par le Tribunal fédéral suisse, qui ne réétudiera toutefois pas l’ensemble de l’affaire. Il ne peut annuler une décision du TAS qu’en cas de grave irrégularité juridique ou procédurale, par exemple si l’indépendance d’un arbitre a été compromise. C’est précisément là que le contact présumé entre Haas et le président de la fédération sénégalaise pourrait jouer un rôle. Les chances de voir le Maroc obtenir gain de cause semblent toutefois minces.