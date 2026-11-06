Alberto Núñez Feijóo, président du Parti populaire espagnol et candidat aux élections générales prévues le 29 novembre, a adopté une position tranchée au sujet de l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030, affirmant qu'il pousserait son pays à se retirer de l'organisation du tournoi si le match final ne se tenait pas sur le sol espagnol.

L'Espagne, le Portugal et le Maroc accueillent la phase finale de la Coupe du monde 2030, en plus de l'organisation de matchs commémoratifs en Argentine, en Uruguay et au Paraguay, à l'occasion du centenaire du lancement de la compétition.

L'Espagne et le Maroc se disputent l'organisation du match final de la compétition, chacun tenant à ce que la rencontre se joue sur son territoire, tandis que la Fédération internationale de football (FIFA) n'a toujours pas tranché ce dossier.

Lors de déclarations accordées à l'émission « El Chiringuito », Feijóo a insisté sur le fait que l'Espagne est le lieu naturel pour accueillir le dernier match du Mondial 2030, estimant que la chose est « juste, appropriée et indiscutable ».

Feijóo a déclaré, dans des propos rapportés par le journal espagnol « Marca » : « Où doit se tenir la finale de la Coupe du monde 2030 ? Là où c'est juste, approprié et indiscutable, en Espagne. »

Le président du Parti populaire s'est appuyé sur trois raisons principales pour étayer sa position, expliquant : « Premièrement, parce que l'Espagne est capable d'organiser avec succès n'importe quel événement sportif, et nous l'avons prouvé. Deuxièmement, parce que l'Espagne et le Portugal étaient les pays hôtes du dossier d'organisation de la Coupe du monde, avant que le Maroc ne soit invité par la suite. Et troisièmement, parce que l'Espagne est la première puissance au monde, et tenante du titre de la dernière Coupe du monde, aussi bien masculine que féminine. »

Feijóo ne s'est pas contenté de réclamer l'organisation de la finale, il a dévoilé une position encore plus tranchée dans l'hypothèse où il prendrait la tête du gouvernement espagnol, déclarant : « L'Espagne doit accueillir la finale de la Coupe du monde, et si elle ne l'accueille pas, de mon point de vue, l'Espagne ne devrait pas participer à l'organisation de la Coupe du monde. »

Interrogé directement sur le fait de savoir s'il prendrait la décision de se retirer de l'organisation du tournoi au cas où il accéderait au palais de la Moncloa et que le match final reviendrait au Maroc, Feijóo a répondu avec fermeté : « Oui, la réponse est oui. »