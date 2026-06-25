La sélection marocaine a réédité l’exploit africain déjà réussi par le Ghana et le Nigeria en Coupe du monde, tandis que l’Afrique du Sud a rejoint ce panthéon historique.

Les deux formations africaines ont ainsi validé leur billet pour le deuxième tour de la Coupe du monde 2026, chacune en terminant deuxième de son groupe.

Les Marocains ont dominé Haïti 4-2 ce jeudi lors de la 3ᵉ journée du groupe 3, tandis que les Sud-Africains ont battu la Corée du Sud 1-0 dans le groupe 1.

Les Lions de l’Atlas défieront en huitièmes de finale le vainqueur du groupe 6, dont l’identité sera connue plus tard, tandis que les « Garçons » connaissent déjà leur prochain adversaire : ils affronteront le Canada, pays organisateur.

D’après les données du site français « Stats Foot », les Bafana Bafana atteignent pour la première fois de leur histoire les phases à élimination directe de la Coupe du monde.

Selon Opta, il s’agit de la septième nation africaine à franchir le premier tour, après le Nigeria, le Maroc, le Sénégal, le Ghana, le Cameroun et l’Algérie.

L’Égypte et la Côte d’Ivoire pourraient à leur tour s’ajouter à cette liste au cours de l’édition en cours.

Par ailleurs, le Maroc est devenu la troisième sélection africaine à se qualifier pour le deuxième tour lors de deux éditions consécutives, après le Nigeria en 1994 et 1998, puis le Ghana en 2006 et 2010.

Avec trois qualifications, le Maroc rejoint ainsi le Nigeria en tête du palmarès continental des nations ayant atteint le plus souvent les huitièmes de finale.