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Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

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Le Maroc confirme l’exploit réalisé auparavant par le Ghana et le Nigeria, tandis que l’Afrique du Sud rejoint le club des nations africaines qualifiées

Maroc vs Haïti
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Afrique du Sud vs Corée du Sud
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Corée du Sud
Canada
Croatie
Ghana
Nigeria

Les « Lions de l’Atlas » et les « Aigles verts » partent favoris pour les éliminatoires de la Coupe du monde.

La sélection marocaine a réédité l’exploit africain déjà réussi par le Ghana et le Nigeria en Coupe du monde, tandis que l’Afrique du Sud a rejoint ce panthéon historique.

Les deux formations africaines ont ainsi validé leur billet pour le deuxième tour de la Coupe du monde 2026, chacune en terminant deuxième de son groupe.

Les Marocains ont dominé Haïti 4-2 ce jeudi lors de la 3ᵉ journée du groupe 3, tandis que les Sud-Africains ont battu la Corée du Sud 1-0 dans le groupe 1.

Les Lions de l’Atlas défieront en huitièmes de finale le vainqueur du groupe 6, dont l’identité sera connue plus tard, tandis que les « Garçons » connaissent déjà leur prochain adversaire : ils affronteront le Canada, pays organisateur.

D’après les données du site français « Stats Foot », les Bafana Bafana atteignent pour la première fois de leur histoire les phases à élimination directe de la Coupe du monde.

Selon Opta, il s’agit de la septième nation africaine à franchir le premier tour, après le Nigeria, le Maroc, le Sénégal, le Ghana, le Cameroun et l’Algérie.

L’Égypte et la Côte d’Ivoire pourraient à leur tour s’ajouter à cette liste au cours de l’édition en cours.

Par ailleurs, le Maroc est devenu la troisième sélection africaine à se qualifier pour le deuxième tour lors de deux éditions consécutives, après le Nigeria en 1994 et 1998, puis le Ghana en 2006 et 2010.

Avec trois qualifications, le Maroc rejoint ainsi le Nigeria en tête du palmarès continental des nations ayant atteint le plus souvent les huitièmes de finale.

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