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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jeroen van Poppel

Traduit par

Le Maroc bat le Canada grâce à la performance exceptionnelle d'Ounahi et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du monde

Canada vs Maroc
Canada
Maroc
Coupe du monde

Samedi soir, le Maroc s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde. À Houston, l'équipe entraînée par Mohamed Ouahbi s'est imposée 0-3 face au Canada grâce à deux buts d'Azzedine Ounahi et un de Soufiane Rahimi. Les Nord-Africains ont tenu bon dans un match intense et physique et peuvent désormais se préparer pour un quart de finale contre la France ou le Paraguay. Le Maroc a toutefois perdu son joueur vedette, Ismael Saibari, victime d'une blessure aux ischio-jambiers.

Le Canada a pourtant bien entamé la rencontre et s’est créé une première occasion franche dès l’entame. Après cinq minutes, Jonathan David s’est retrouvé seul face à Yassine Bounou, mais le gardien a réalisé un bel arrêt. Quelques instants plus tard, Bounou a dû s’interposer à nouveau sur une frappe de Tani Oluwaseyi, suite à une perte de balle imprudente de Neil El Aynaoui.

Le Maroc a ensuite subi un coup dur : Saibari a dû quitter le terrain à la vingtième minute en raison d’une blessure apparente aux ischio-jambiers, quittant la pelouse visiblement ému. Soufiane Rahimi l’a remplacé. La première période, hachée par de nombreuses fautes, a vu Redouane Halhal écoper du premier avertissement, avant Achraf Hakimi, Richie Laryea, Jonathan David, Azzedine Ounahi et Bilal El Khannous.

Sur le plan du jeu, il y avait peu de choses à apprécier avant la mi-temps. Le Canada a contenu le Maroc grâce à une grande combativité et un jeu agressif, tandis que l’arbitre Michael Oliver avait beaucoup de mal à maîtriser la rencontre. À la mi-temps, on comptait pas moins de 21 fautes et six cartons jaunes, tandis que les occasions se faisaient rares. La mi-temps a donc été sifflée sur un score de 0-0.

Peu après la reprise, le Maroc a ouvert le score : Hakimi a tiré un coup franc astucieux à ras de terre, puis Ounahi, depuis l’entrée de la surface, a décoché une frappe puissante et rasante qui a trouvé le chemin des filets (0-1).

Le Canada a alors dû se lancer à la poursuite de l’égalisation et le sélectionneur Jesse Marsch a fait entrer Cyle Larin pour apporter un surcroît de dynamisme offensif. Le remplaçant s’est immédiatement retrouvé impliqué dans une action dangereuse lorsque Hakimi a effectué une passe en retrait bien trop courte vers Bounou, mais l’attaquant est arrivé trop tard et n’a touché que le gardien. Peu après, Larin a reçu un carton jaune pour cette action.

Dans les dernières minutes, le Canada a encore intensifié la pression. Jonathan David a tiré un coup franc depuis une position prometteuse, mais le ballon est passé largement au-dessus du but, puis Buchanan a tenté une frappe dangereuse de loin. Une fois de plus, Bounou s’est toutefois montré à la bonne place pour maintenir son équipe à flot. Le Maroc a tenu bon malgré l’offensive finale canadienne.

À la 82^e minute, Ounahi a pratiquement scellé l’issue du match. En contre-attaque, Brahim Díaz a d’abord semblé gâcher l’occasion, mais le milieu de terrain du Real Madrid a tout de même réussi à servir Ounahi. Ce dernier a de nouveau frappé fort et avec précision, portant le score à 0-2 pour le Maroc grâce à son deuxième but de la soirée.

Dans les ultimes secondes du temps additionnel, Rahimi a scellé la victoire. Encore une fois, Díaz a initié l’action avant que le remplaçant ne conclue magnifiquement du pied gauche pour porter le score final à 0-3. Grâce à cette large victoire, le Maroc se qualifie haut la main pour les quarts de finale de la Coupe du monde.

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