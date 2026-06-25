Le Maroc bat Haïti, porté par le troisième but d’Ismael Saibari dans cette Coupe du monde, et se rapproche d’un affrontement avec les Pays-Bas

Au terme d’un match globalement divertissant face à Haïti, le Maroc a sécurisé la deuxième place du groupe C, juste derrière le Brésil. Portés par le troisième but d’Ismael Saibari dans cette Coupe du monde, les Lions de l’Atlas l’ont emporté 4-2 au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, en Géorgie. Si les Pays-Bas terminent en tête de leur groupe, ils affronteront le Maroc le 30 juin à 3h00 (heure néerlandaise) au stade de la phase à élimination directe.

Pour préparer la suite de la compétition, le sélectionneur Mohamed Ouahbi a effectué quelques ajustements, offrant notamment une place de titulaire à Anass Salah-Eddine et Sofyan Amrabat. Saibari a débuté en tant que numéro 10, juste derrière l’attaquant Ayoub El Kaabi.

Une erreur défensive de Salah-Eddine a permis à Haïti d’ouvrir le score à la dixième minute. Le latéral gauche a mal jugé un ballon aérien puis n’a pas défendu avec suffisamment d’intensité face à Jean-Kévin Duverne, qui a centré vers Lenny Joseph et a vu le ballon finir au fond des filets après avoir rebondi sur Yassine Bounou : 0-1.

Le Maroc s’est alors rué vers l’égalisation, qui a failli intervenir par Achraf Hakimi puis par El Kaabi, mais le gardien Johny Placide a maintenu les siens en vie grâce à deux excellents réflexes. La parité a toutefois fini par être établie peu après : Placide a mal repoussé une frappe puissante de Bilal El Khannouss et Hakimi a poussé le ballon au fond des filets.

Juste avant la mi-temps, Haïti a pourtant repris l’avantage : Duverne a centré pour Wilson Isidor, dont une frappe sublime des dix-huit mètres a trouvé la lucarne opposée (1-2).

Dans le temps additionnel de la première période, le Maroc a finalement égalisé : Hakimi a atteint la ligne de touche avant de centrer en retrait pour Saibari, dont la frappe croisée a fini dans le coin inférieur (2-2). Il s’agissait déjà du troisième but dans la compétition pour le joueur du PSV, futur pensionnaire du Bayern Munich.

Le manque de véritable tension au sein du groupe n’a pas permis au Maroc de livrer une seconde période très inspirée ; l’équipe a régulièrement perdu le ballon de manière imprudente et s’est rarement approchée du but de Placide. Le gardien haïtien a toutefois brillamment repoussé un tir enroulé d’El Khannouss.

Même après la pause, la seconde période restait terne jusqu’à ce que le Maroc passe enfin devant dans les dernières minutes. Un corner de Hakimi trouvait la tête de Chadi Riad, puis celle de Soufiane Rahimi, dont la demi-volée croisée battait Placide : 3-2.

Dans le temps additionnel, les Marocains ont alourdi le score. Plus vif que son vis-à-vis, Rahimi a maintenu le ballon en jeu avant de centrer au second poteau pour le remplaçant Gessime Yassine, qui a conclu sans difficulté : 4-2.