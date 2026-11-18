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La FIFA a publié son nouveau classement mondial. Les Pays-Bas restent neuvièmes après la dernière trêve internationale. Après deux victoires en qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations, le Maroc est désormais cinquième mondial. Jamais le pays n’avait occupé une place aussi élevée au classement.

Les Pays-Bas ont battu la Grèce 7-0, mais se sont lourdement inclinés quelques jours plus tard en Allemagne (5-0). Malgré cette défaite, la Colombie, dixième, reste derrière les Pays-Bas, tandis que la Belgique du sélectionneur Mark van Bommel a consolidé sa huitième place.

Le Maroc a battu le Niger à deux reprises la semaine dernière (5-1, 0-1), décrochant ainsi sa qualification pour la Coupe d’Afrique des nations à l’été 2027. Le dernier match a été décidé par le joueur de l’Ajax Abdellah Ouazane , devenu le plus jeune buteur de l’histoire du Maroc.

Jamais le Maroc n’avait été aussi haut dans le classement mondial. Les Nord-Africains ont connu une progression remarquable ces dernières années, atteignant notamment les demi-finales de la Coupe du monde 2022 et les quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

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Le Maroc a également été déclaré vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations 2025 et coorganisera la Coupe du monde 2030. Le pays espère en outre accueillir la finale de cette Coupe du monde au nouveau Prince Moulay Abdellah Stadium, à Rabat.

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Sans grande surprise, l’Espagne occupe la première place. La championne du monde en titre a toutefois subi une rare défaite contre l’Angleterre la semaine dernière. Battue 2-3 à Madrid, La Roja a ainsi perdu pour la première fois depuis 43 matches.

L’Argentine, vice-championne du monde, où Nico Paz semble appelé à devenir définitivement le nouveau numéro 10, occupe pour l’instant la deuxième place. La France est troisième, talonnée par l’Angleterre, quatrième.

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La FIFA établit son classement à l’aide du modèle Elo. Selon cette méthode, des points sont ajoutés au total actuel d’une équipe ou en sont retirés en fonction des matches disputés.

Le nombre de points ajoutés ou retirés dépend en partie de la force relative de l’équipe, de l’importance du match, de son résultat et du résultat attendu. Retrouvez ici le classement complet sur le site de la FIFA.