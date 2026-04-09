Le Maroc a subi une défaite retentissante face au Sénégal en Coupe d’Afrique des nations juniors

Le Sénégal s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 15 ans, en cours au Zimbabwe, après avoir dominé le Maroc 4-0.

Les Lionceaux n’ont laissé aucun répit à leurs adversaires, menant 3-0 dès la 7e minute.

À la 28e minute, les Lionceaux ont alourdi le score pour porter le total à quatre buts.

En finale, le Sénégal défiera l’Ouganda, vainqueur 4-3 aux tirs au but face au Bénin.

En 2025, le Sénégal avait déjà conquis le titre continental en battant le Maroc 1-0 après prolongation.

Récemment, la CAF a toutefois retiré ce titre au Sénégal pour l’attribuer au Maroc, poussant les Lions de la Teranga à saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS).

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