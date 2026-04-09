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Le Maroc a subi une défaite retentissante face au Sénégal en Coupe d’Afrique des nations juniors

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Le Sénégal s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 15 ans, en cours au Zimbabwe, après avoir dominé le Maroc 4-0.

Les Lionceaux n’ont laissé aucun répit à leurs adversaires, menant 3-0 dès la 7e minute.

À la 28e minute, les Lionceaux ont alourdi le score pour porter le total à quatre buts.

En finale, le Sénégal défiera l’Ouganda, vainqueur 4-3 aux tirs au but face au Bénin.

En 2025, le Sénégal avait déjà conquis le titre continental en battant le Maroc 1-0 après prolongation.

Récemment, la CAF a toutefois retiré ce titre au Sénégal pour l’attribuer au Maroc, poussant les Lions de la Teranga à saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS).

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