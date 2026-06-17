Le Maroc a officialisé l’arrivée d’un nouveau joueur au sein de la sélection des Lions de l’Atlas

Dans la lignée de sa stratégie ambitieuse, la Fédération marocaine de football a finalisé la naturalisation du jeune Nassim El Hermz, l’un des plus grands talents de l’académie du Feyenoord, afin de le rendre éligible à porter le maillot des Lions de l’Atlas.

Selon le quotidien espagnol AS, cette arrivée intervient à point nommé, alors que les Lions de l’Atlas poursuivent la construction d’un groupe compétitif et solide, même en pleine Coupe du monde.

Âgé de 19 ans, Nassim Al-Hormuz est considéré comme l’un des meilleurs produits du célèbre centre de formation du Feyenoord. Le joueur a récemment prolongé son contrat avec le club néerlandais jusqu’en 2028, preuve de la confiance accordée à son immense potentiel.

La FIFA a officiellement confirmé l’achèvement de la procédure de naturalisation, ouvrant ainsi la voie à sa sélection future avec les Lions de l’Atlas.

Cette démarche s’inscrit dans la stratégie, menée depuis plusieurs années, d’allier talents locaux et joueurs d’origine marocaine évoluant à l’étranger. Après leur parcours historique jusqu’aux demi-finales de la Coupe du monde 2022, les « Lions de l’Atlas » entendent rééditer, voire surpasser, cet exploit lors de l’édition en cours.

À la Coupe du monde en cours, le Maroc est d’ailleurs la sélection comptant le plus grand nombre de joueurs nés à l’étranger, preuve éclatante de la réussite d’une stratégie lancée par des cadres emblématiques ayant opté pour leur pays d’origine, à l’image de l’ancien meneur du Real Madrid.

Nassim El Hermz se distingue par ses grandes qualités techniques et sa capacité à évoluer au poste de milieu offensif. Ses performances remarquables avec les équipes de jeunes ont convaincu le staff technique du Feyenoord, qui projette de l’intégrer à l’équipe première dès la saison prochaine. Le jeune homme a toutefois opté pour le projet des « Lions de l’Atlas », désormais destination de choix pour les talents ambitieux du monde entier.

Avec cette nouvelle recrue, le Maroc poursuit ainsi le renforcement de son effectif en vue de demeurer parmi l’élite mondiale.