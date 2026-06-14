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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Le Maroc a enfin brisé le plafond de verre qui le séparait des sélections latino-américaines et met désormais le trône du Nigeria en péril dans la course à la Coupe du monde

Brésil vs Maroc
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Les Lions de l'Atlas se hissent en tête du classement africain

La sélection marocaine a réalisé un exploit en arrachant le match nul 1-1 face au Brésil samedi soir (heure de la côte Est des États-Unis) au MetLife Stadium, dans le New Jersey.

Ismail Saibari a ouvert le score pour le Maroc à la 21e minute, faisant ainsi du Maroc la première équipe non européenne à mener face au Brésil lors d’un match d’ouverture de la Seleção dans l’histoire de ses participations à la Coupe du monde.

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Ce match nul a également offert au Maroc son premier point contre une sélection sud-américaine en Coupe du monde, d’après le site « stats foot ».

Avec 21 buts marqués, les Lions de l’Atlas se rapprochent du duo de tête du classement africain, le Nigeria (23 buts) et le Cameroun (22 buts).

Ismail El-Sibari avait ouvert le score pour les Lions de l’Atlas après un face-à-face avec le gardien Alisson Becker (21^e), avant que Vinícius Júnior n’égalise pour la Seleção d’une frappe splendide suite à une percée dans la surface (32^e).

Les deux équipes figurent dans le groupe C, où l’Écosse a battu Haïti 1-0 plus tôt dans la journée (heure de Greenwich).

Le Brésil rêve d'un sixième titre mondial, tandis que le Maroc a réalisé sa meilleure performance en Coupe du monde lors de la dernière édition (Qatar 2022), en terminant quatrième, une première dans l'histoire des sélections arabes et africaines.

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