Le Mans, Thierry Gomez : "Face au PSG, on a 1% de chance"

Lucide, le président de Le Mans est conscient qu'il faudra un miracle pour voir son équipe battre le cadre parisien.

Le Mans revient de loin. Ancien pensionnaire de , le club de la Sarthe avait été rétrogradé financièrement jusqu'au foot amateur. Désormais de retour en , Le Mans s'offre une affiche de gala en face au PSG. Dans une interview accordée à Le Parisien, Thierry Gomez, président de Le Mans, a confessé qu'il s'agit d'une confrontation particulière que de recevoir le . Il souhaite profiter de l'évènement et donner une belle image de son club.

"On est un club professionnel, donc, pour moi, on a vocation à rencontrer ce genre de club et j'espère qu'on aura de plus en plus l'occasion de les affronter. J'ai une pensée pour tous ceux qui se sont battus pour faire le MMArena et qui ont été critiqués quand le club était au fond du trou, alors qu'aujourd'hui on se plaint que le stade soit trop petit pour la réception du PSG. Les places se sont vendues en quelques heures, on jouera à guichets fermés. Des gens attendaient devant la billetterie depuis 4h30 le matin pour avoir une place", a constaté le président de Le Mans.

"Ne pas aller sur le terrain en se disant que c'est perdu"

Thierry Gomez espère tout de même franchir un nouveau tour, même si cela paraît impossible : "L'évènement de l'année ? Non je n'espère pas. J'espère que l'on va aller plus loin. C'est la magie des matchs de Coupe. On aurait peut-être eu 10% de chances de passer avec un autre club de L1. Là, on a 1 % de chance. Même si tout le monde connaît la logique, on l'a encore vu avec le PSG ce week-end contre St-Etienne (4-0), c'est une équipe qui est extraordinaire, exceptionnelle, avec des talents hors normes".

"Mais on ne va pas aller sur le terrain en disant que le match est perdu, ce ne serait pas professionnel même si l'on sait que ça va être très compliqué. On a toujours une petite chance dans le football et cette petite chance on va essayer de la jouer à fond", a ajouté le président de Le Mans, forcément lucide au moment d'affronter le leader incontesté de . Thierry Gomez est toutefois heureux puisque son club retrouve de l'attractivié depuis quelques saisons.

"Depuis 3 ans, on a eu le bonheur de remplir plusieurs fois le MMArena ou de s'en rapprocher. On a la chance d'avoir l'un des plus beaux stades de . Pour le remplir, on essaye de créer une proximité avec les clubs du département, avec notre public, nos supporters. On met en place des traditions : la dernière, « Le Noël du Mans FC », qui a rassemblé près de 18 000 personnes au stade. Développer l'attractivité est une réflexion au quotidien chez nous mais on a encore beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas oublier que ce club fait partie du patrimoine et on se doit d'être proche de nos supporters", a conclu le président de Le Mans.