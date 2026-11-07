Comment regarder Le Mans-Monaco avec un VPN

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Présentation du match

Ligue 1 - Journée 10 8 nov. 2026 - 11:15 Stade Marie-Marvingt

Le Mans reçoit Monaco au stade Marie-Marvingt le dimanche 8 novembre 2026, pour un match de Ligue 1 qui oppose deux clubs à des stades très différents de leur saison.

Le Mans de Patrick Videira aborde cette rencontre en mauvaise forme, après avoir perdu quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-0 face à Troyes, et le club peine à enchaîner les résultats réguliers ces dernières semaines.

Monaco occupe la septième place du classement de Ligue 1 et nourrit de réelles ambitions européennes, même si l’équipe de Filipe Luis alterne les résultats. Battue 3-1 par le Paris FC en championnat, elle a réagi en s’imposant 2-0 face au FC Nordsjælland en Ligue Conférence en milieu de semaine.

Lamine Camara est l’un des joueurs les plus influents de Monaco cette saison. L’international sénégalais de 22 ans apporte de l’énergie et de la qualité dans les deux phases du jeu. Sa présence au milieu de terrain sera déterminante dans la volonté de Monaco de contrôler la rencontre au stade Marie-Marvingt.

Paris Brunner s’est imposé comme l’option offensive privilégiée de Monaco cette saison. Le joueur de 20 ans impressionne en Ligue 1 et devance désormais des attaquants plus expérimentés dans la hiérarchie.

Le Mans sera privé de plusieurs joueurs de l’équipe première en raison de blessures, ce qui réduit les options de Videira et accentue la pression sur un effectif qui peine déjà à obtenir des résultats. Monaco aborde également cette rencontre avec quelques inquiétudes liées aux blessures.

Découvrez ci-dessous toutes les informations pour suivre Le Mans-Monaco en direct, notamment les options de diffusion à la télévision et en streaming, l’heure du coup d’envoi et les dernières nouvelles des équipes.

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