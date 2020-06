Le Mans : Didier Ollé-Nicolle est le nouvel entraîneur

Le Mans FC, rélégué en National, a annoncé ce lundi la nomination de son nouvel entraîneur : Didier Ollé-Nicolle.

Didier Ollé-Nicolle est le nouvel entraîneur du Mans FC. Rélégué en National suite à une décision du Comex de la FFF, le club de la Sarthe a opté pour l'ancien coach de l' pour mener les rênes du groupe professionnel la saison prochaine. Il s'est engagé pour deux ans.

🔴 #Communiqué Didier Ollé-Nicolle nouvel entraîneur



Un technicien d’expérience qui maîtrise parfaitement le National comme la .



Bienvenue Coach !#AllezLEMANSFC ❤💛 pic.twitter.com/Q5kKTpw29e — LE MANS FC (@LEMANSFC) June 1, 2020

"Didier Ollé-Nicolle, 58 printemps, est un technicien d’expérience qui maîtrise parfaitement le National comme la .

Il compte à son actif plusieurs montées, notamment en National avec Raon-l’Étape ainsi que et en Ligue 2 avec Rouen (non validée pour raison administrative) et (meilleur entraîneur de L2 en 2007 pour Football). Il a également connu la , à Nice", rappelle Le Mans dans son communiqué.

Ollé-Nicolle était libre depuis son départ d'Orléans en février dernier.