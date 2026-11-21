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La Jawy Elite League reprend ses droits après deux semaines d'interruption liées à la dernière trêve internationale, et avec elle reviennent de nombreux talents que le public a hâte de voir à l'œuvre lors de la 11e journée.

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La onzième journée de la Jawy Elite League débutera ce lundi 23 novembre et s'étalera sur quatre jours, jusqu'à jeudi prochain.

Pendant ces quatre jours, le public aura rendez-vous avec le spectacle et le suspense offerts par les étoiles du championnat saoudien des moins de 21 ans.

Amadou Diang, le Mané de l'élite

Parmi les talents qui ont le plus clairement éclos cette saison en Jawy Elite League figure le Sénégalais Amadou Bamba Diang, attaquant d'Al-Hazem, tenant du titre de la compétition.

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Diang s'est imposé comme l'un des meilleurs attaquants de la saison avec 8 buts, ce qui le place au deuxième rang du classement des buteurs, à une seule longueur de Moussa Adam, la star d'Al-Ahli.

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L'attaquant sénégalais a particulièrement brillé lors des dernières journées, avec 5 buts inscrits lors de ses 4 derniers matchs, dont 2 lors de la précédente rencontre face à Al-Tadhamon, en retard de la cinquième journée.

Il a ainsi rappelé les grandes heures de son compatriote Sadio Mané, star d'Al-Nassr, que ce soit en Roshn Saudi League avec Al-Nassr, avec Liverpool, son club historique, ou encore sous les couleurs de Southampton et du Bayern Munich.

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Diang entend poursuivre sur sa lancée face à son test le plus difficile : Al-Ittihad, leader de la Jawy Elite League cette saison et meilleure défense avec seulement 4 buts encaissés. Le club compte dans ses rangs le meilleur gardien de la saison à ce jour, Mohammed Hazazi, auteur de 4 clean sheets.

Jan Petek, le lion d'Al-Riyadh

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À propos des gardiens, impossible de passer sous silence le rôle d'un autre joueur étranger cette saison en Jawy Elite League : le Slovène Jan Petek, gardien d'Al-Riyadh.

Arrivé libre à Al-Riyadh à l'été 2025, Petek réalise ses meilleures performances avec le club de la capitale depuis le début de la saison du championnat saoudien des moins de 21 ans. Il a préservé sa cage inviolée lors de 3 matchs, ce qui fait de lui le deuxième gardien le plus performant dans ce domaine, derrière Mohammed Hazazi et Abdulelah Al-Ghamdi, gardiens respectifs d'Al-Ittihad et d'Al-Hilal.

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Grâce à ses prestations de haut niveau, Al-Riyadh n'a concédé qu'une seule défaite depuis le début de la saison et a réussi à intégrer le top 4 : le club occupe la troisième place avec 21 points, à une longueur seulement d'Al-Ahli, deuxième.

Cette fois, Jan Petek défiera justement Al-Ahli et son redoutable attaquant Moussa Adam, meilleur buteur de la Jawy Elite League cette saison avec 9 réalisations, dans un match où Al-Riyadh tentera de s'emparer de la deuxième place, et le gardien slovène de prouver qu'il est l'un des meilleurs portiers du championnat.

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Ramez Al-Attar

En parlant de Moussa Adam, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un attaquant redoutable, qui sait exploiter les occasions et les convertir avec son habileté habituelle. Mais ces occasions, il faut bien quelqu'un pour les créer, et à Al-Ahli, leur principal artisan s'appelle Ramez Al-Attar.

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À l'œil nu, on repère le talent de Ramez Al-Attar dans chaque match qu'il dispute. Il possède un pied gauche envoûtant, avec lequel il répand sa magie aux quatre coins du terrain et distribue des cadeaux à ses coéquipiers devant le but adverse.

Al-Attar a gravi les échelons des catégories de jeunes d'Al-Ahli et remporté plusieurs titres avec les moins de 13, 15 et 17 ans, avant d'être promu en équipe des moins de 21 ans et de prendre part à la Jawy Elite League.

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Le magicien gaucher n'a pas tardé à prouver sa valeur : il a délivré 4 passes décisives cette saison dans la compétition, ce qui fait de lui le troisième meilleur passeur, à seulement deux longueurs de Mohannad Al-Qudaibi, la star d'Al-Qadsiah, qui occupe la première place.

Bien que son pied fort soit le gauche, Ramez Al-Attar maîtrise également son pied droit, avec lequel il a marqué contre Al-Watan en septembre dernier, d'une superbe frappe à la limite de la surface de réparation.

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Ramez Al-Attar compte bien distiller encore davantage de magie lorsque son équipe passera un test difficile face à Al-Riyadh, afin de conserver sa place de dauphin et de se rapprocher du sommet du classement, occupé par le voisin et rival historique, Al-Ittihad.

Mohannad Al-Qudaibi, le Beckham de la Jawy Elite League

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Si la magie est toujours associée, dans l'imaginaire collectif, aux passes en profondeur lumineuses qui transpercent les défenses adverses depuis l'axe, Mohannad Al-Qudaibi, ailier des moins de 21 ans d'Al-Qadsiah, excelle dans un autre registre.

Al-Qudaibi est le meilleur passeur de la saison du championnat saoudien des moins de 21 ans. Il occupe seul la tête de ce classement, avec 6 passes décisives.

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Mais ce qui frappe dans les offrandes du joueur d'Al-Qadsiah, c'est qu'elles ne proviennent pas de passes en profondeur directes, mais de centres précis qui atterrissent directement sur la tête ou dans les pieds des attaquants, face au but.

Mohannad Al-Qudaibi a remis au goût du jour un profil d'ailier tombé en désuétude ces dernières années : l'ailier qui joue le long de la ligne, déborde sur son côté et envoie un centre précis que l'attaquant n'a plus qu'à convertir.

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Ce type d'ailier était très répandu par le passé, et son représentant le plus célèbre fut la légende anglaise David Beckham. Mais il a peu à peu disparu ces dernières années au profit de l'ailier inversé, qui repique vers l'intérieur sur son mauvais pied.

Mohannad Al-Qudaibi pourrait être une solution, non seulement pour Al-Qadsiah lors de son prochain match de Jawy Elite League face à Al-Hilal, mais peut-être aussi pour la sélection saoudienne dans quelques années, afin d'apporter un style de jeu devenu rare ces dernières années.

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Mohammed Al-Issa, le buteur disparu

Puisqu'il est question de talents attendus, il ne fait aucun doute que la Jawy Elite League est privée de l'un des plus beaux talents apparus en début de saison : Mohammed Al-Issa, joueur d'Al-Ettifaq.

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Al-Issa est le deuxième meilleur buteur de la saison en Jawy Elite League, avec 8 buts, à une seule longueur de Moussa Adam, l'attaquant d'Al-Ahli.

Curieusement, Al-Issa n'a plus marqué lors des 4 dernières journées : ses huit buts ont tous été inscrits lors des 6 premières journées, dont 4 lors du premier match face à Al-Tadhamon, remporté 10-1.

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Mohammed Al-Issa ne trouvera pas meilleure occasion de renouer avec le chemin des filets qu'un grand rendez-vous face à Al-Nassr, mardi prochain à Dammam.