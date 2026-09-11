Le 25 août 2026, l’annonce a fait sensation : les anciens professionnels du Bayern Munich Thomas Müller, Mats Hummels, Yann Sommer et Lucas Hernandez ont, avec le groupe d’investissement LEAD/ADvantage, racheté 90 % des parts du club de première division portugais Estrela Amadora pour environ 40 millions d’euros.

Compte tenu des noms prestigieux des investisseurs, le véritable protagoniste de cette opération est un peu passé au second plan. Le nouveau président et CEO d’Estrela Amadora est un Munichois de seulement 35 ans, qui s’est imposé au cours des dix dernières années comme l’un des collaborateurs les plus importants de l’ombre au Bayern Munich et dont le départ, cet été, a laissé au sein de l’équipe derrière l’équipe un vide comparable à celui de l’ancienne team manager et responsable de la stratégie Kathleen Krüger, désormais présidente du directoire du Hambourg SV.

Le visage juvénile de Johannes Mösmang, c’est ainsi que s’appelle le nouveau CEO d’Estrela Amadora, dira sans doute quelque chose à beaucoup d’amateurs de football. Chaque fois que le Bayern recrutait un nouveau joueur ces dernières années et lui montrait sa nouvelle ville et son nouveau lieu de travail, Mösmang apparaissait tôt ou tard inévitablement dans l’image.

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Que faisait Johannes Mösmang au Bayern Munich ?

Il a longtemps été chargé de l’intégration, puis responsable de l’accompagnement des joueurs, avant de travailler aussi dans le scouting. Parmi ses nombreuses missions figuraient le fait d’aller chercher les recrues à l’aéroport, de tout leur montrer, de les aider dans leurs démarches administratives, de traduire si nécessaire et, tout simplement, d’être là pour elles. Avec certains futurs renforts, Mösmang aurait même déjà été en contact sur Instagram avant que les dirigeants du Bayern ne se manifestent officiellement auprès d’eux. Le référent joueurs comme ouvreur de portes. Il faut imaginer Mösmang comme quelqu’un qui sait écouter et comme un remarquable chuchoteur de joueurs, qui a très bien compris comment fonctionne le football d’aujourd’hui.

L’ancien « homme à tout faire » du Bayern (Mösmang à propos de Mösmang) est donc désormais président du directoire d’un club de première division au Portugal et négocie aussi avec ses anciens patrons au sujet de transferts de joueurs. Car fin juillet, Lovro Zvoranek, prêté ces dernières saisons par le Bayern à Sturm Graz et aux Grasshoppers Zurich, a rejoint Amadora pour une indemnité de transfert de 1,5 million d’euros. Mösmang et le groupe d’investisseurs n’avaient certes pas encore officiellement les commandes dans la banlieue de Lisbonne, le rachat n’était pas encore finalisé, mais ils seraient déjà intervenus au moins à titre consultatif depuis le début du mois de juillet. Les Allemands auraient également déjà été impliqués dans la vente du défenseur central Otavio à l’Eintracht Francfort pour cinq millions d’euros.

Quel est le lien entre Johannes Mösmang et la légende du Bayern Claudio Pizarro ?

Que les échanges avec les Munichois puissent rester étroits, Mösmang l’a laissé entendre lors de sa présentation à Amadora fin août. Les échanges avec le Bayern se poursuivront, « comme cela a déjà été le cas avec l’arrivée de Lovro Zvonarek », a déclaré Mösmang.

Au passage, comme l’ont noté avec satisfaction les journalistes portugais, dans un très bon portugais. Mösmang parle couramment cinq langues : en plus de ses langues maternelles, l’allemand et l’espagnol, il maîtrise aussi l’anglais, le portugais et le français, ainsi qu’un peu l’italien. Heureux celui qui a un père allemand et une mère péruvienne et qui, de plus, a vécu pendant trois ans dans sa jeunesse à Sao Paulo, au Brésil, où il a joué au football ; dans les équipes de jeunes du FC Sao Paulo, Mösmang évoluait au milieu axial et au poste de latéral droit, notamment aux côtés de l’ancien joueur de Tottenham Lucas Moura. Mösmang n’a pas atteint le niveau professionnel, mais le football est tout de même devenu son métier.

Après son retour en Allemagne et un Abitur réussi, Mösmang a étudié le droit à Heidelberg, tout en jouant notamment au FC Bammental, le club de jeunesse de Hansi Flick. Il est arrivé au Bayern grâce à un stage, obtenu à l’époque par l’intermédiaire sans doute du Péruvien le plus célèbre de Munich : Claudio Pizarro, ami de longue date et proche de la famille Mösmang. Le monde du football est décidément petit.

Les investisseurs d’Estrela Amadora ont autrefois joué dans une ligue Kickbase

L’une des premières missions de Mösmang au Bayern Munich avait été d’aider le Portugais Renato Sanches à s’installer à Munich. Mösmang traduisait pour Sanches, l’aidait dans ses démarches administratives, jouait à la PlayStation avec lui, et ainsi de suite. Sanches, qui - les coïncidences existent - est né à Amadora, n’a finalement pas réussi à s’imposer au Bayern, même en deux tentatives ; le milieu de terrain, autrefois considéré comme un super-talent et un futur candidat au Ballon d’Or, a désormais 29 ans et, après bien des détours et rebondissements, est sans club depuis cet été.

Mais Mösmang a rapidement gravi les échelons chez le Rekordmeister. Et si le quatuor prestigieux qui a désormais repris Estrela Amadora a bien sûr en commun le fait que tous se connaissent du Bayern Munich, ce qui les unit surtout, c’est qu’ils sont tous très proches de Mösmang. Sur les réseaux sociaux, on trouve toutes sortes de photos de Mösmang avec Müller, Hummels et Hernandez. Au moins depuis la pandémie, ils jouent en outre tous dans une ligue Kickbase commune. Dans un podcast de 2021 à écouter, Mösmang raconte aux créateurs de l’application de fantasy football son parcours et l’enthousiasme pour Kickbase de sa part, de Hummels, de Müller et des autres. Les copains de Kickbase vont désormais un pas plus loin : du fantasy football au vrai management.

Pourquoi la Liga Portugal est-elle si intéressante pour les investisseurs ?

Mais pourquoi le Portugal ? Les raisons sautent aux yeux : la Liga Portugal n’est pas totalement éloignée des cinq grands championnats européens, naturellement surtout grâce à ses clubs les plus forts, Benfica, le Sporting et le FC Porto. Le niveau sportif est comparable à celui des championnats belge et néerlandais et, en tout cas, supérieur à celui de la Bundesliga autrichienne. Au classement UEFA sur cinq ans, la ligue occupe actuellement la sixième place derrière la Ligue 1.

S’y ajoute un modèle économique particulièrement lucratif pour les investisseurs, celui des clubs portugais, qui se considèrent depuis toujours comme des clubs formateurs et vendeurs. Les structures de scouting et de développement des joueurs y sont d’un haut niveau, auxquelles s’ajoute aussi une certaine habileté de négociation des acteurs portugais. « Les dix clubs les plus performants en dehors de Benfica, Porto et du Sporting ont dégagé ensemble en dix ans plus de 700 millions d’euros de balance positive sur les transferts. Ce n’est pas un secret bien gardé, c’est le modèle économique du pays », a déclaré Felix Krüger, autrefois bras droit de Max Eberl comme coordinateur sportif au RB Leipzig et désormais président du club portugais de quatrième division Sintrense, récemment au Münchner Merkur.

Mösmang a lui aussi expliqué les avantages de la ligue portugaise. Il n’y a « aucune restriction pour recruter des joueurs non ressortissants de l’UE. Cela veut dire : je peux recruter des joueurs depuis n’importe quelle région du monde ». Et c’est sans doute le plan : Amadora doit devenir un tremplin pour les talents en provenance de pays en développement footballistique. Cet été, sont d’abord arrivés des joueurs de Serbie (le nouveau capitaine Stefan Lekovic, 22 ans, de l’Étoile rouge de Belgrade), d’Espagne (Joan Jordan, 32 ans, du FC Séville), de France (Lucas Mincarelli, 22 ans, de Montpellier) ou d’Allemagne (outre le déjà mentionné Zvoranek, encore le joueur prêté par Stuttgart Jeremy Arvealo et le Sud-Coréen Si-Woo Yang de Fortuna Düsseldorf II).

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Qui se cache derrière le fonds d’investissement avec lequel Thomas Müller, Mats Hummels et compagnie ont acheté Estrela Amadora ?

Le début de saison a été satisfaisant : lors des quatre premiers matches de championnat, il n’y a pas encore eu de défaite, et avec six points l’équipe occupe la neuvième place. Les investisseurs allemands ont aussi suscité un peu plus d’intérêt du public : 4 691 spectateurs de moyenne ont assisté aux deux matches à domicile disputés jusqu’ici, alors que la moyenne n’était que de 3 353 spectateurs la saison passée. Comparé à l’Allemagne, cela paraît bien sûr presque mignon ; au Bayern, il arrive parfois que les séances d’entraînement publiques attirent davantage de monde, d’autant que l’Estadio Jose Gomes ne compte que 9 288 places. Mais au Portugal, près de 5 000 spectateurs suffisent déjà pour occuper le neuvième rang de l’affluence. Mösmang voit toutefois un potentiel bien plus grand. Lors de sa présentation, il a annoncé l’intention d’investir dans les infrastructures. Cela comprend le stade et le centre d’entraînement, mais aussi des domaines comme le scouting, l’académie de jeunes, les données et l’IA.

Dans ce contexte, il est intéressant de voir dans quelles entreprises le fonds d’investissement allemand LEAD et sa branche sportive ADvantage, qui a mené à bien le rachat, investissent par ailleurs. Amadora est le premier club de football du portefeuille. Jusqu’ici, le fonds investissait surtout dans des entreprises de sport tech. Les bailleurs de fonds derrière LEAD viennent d’ailleurs de l’entourage de la famille Dassler, la famille fondatrice d’Adidas.

Une raison de plus pour laquelle il ne faut sans doute pas sous-estimer ce projet. Bien sûr, sportivement, le club ne pourra probablement pas rattraper Benfica, le Sporting et le FC Porto, les trois grands du football portugais, mais les places derrière eux ne sont pas figées. Comme cinq clubs portugais peuvent actuellement jouer sur la scène internationale, il y a clairement de la place pour un club d’investisseurs ambitieux.

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Que doivent faire Thomas Müller et Mats Hummels à Estrela Amadora ?

Comme 1907 en Italie a montré ces dernières années à quelle vitesse un outsider dirigé de manière stratégiquement intelligente peut grimper. Lorsque le club a été repris en 2019 par un fonds britannique avec de l’argent venu d’Indonésie, il évoluait même en quatrième division. Après trois promotions et les arrivées des anciens pros Cesc Fabregas, aujourd’hui entraîneur de Côme également convoité par la moitié de l’Europe, et Thierry Henry, Côme a désormais fêté ses débuts en Ligue des champions contre le RB Leipzig.

À côté de Côme, cela ressemble à un club d’investisseurs à l’ancienne ; les célébrités hollywoodiennes ne se sont en tout cas pas encore montrées chez les joueurs de la boisson énergisante, et RB n’a rien non plus d’une attraction touristique. Et tandis que le RB Leipzig a avant tout été fondé pour promouvoir un produit, Côme 1907 veut créer sa propre marque - et la vendre. Jusqu’ici avec un succès certain. Et, bien sûr, au RB non plus, ce ne sont pas d’anciennes stars mondiales du football qui tiennent les rênes, encore moins des actionnaires du club.

À Amadora aussi, Müller, Hummels, Sommer et Hernandez doivent être impliqués dans les activités opérationnelles.

« Nous voulons des expertises dans tous les domaines. Yann s’occupe des gardiens, Mats de la défense et Thomas de l’attaque. Ils aident en premier lieu à l’évaluation des joueurs et des recrues potentielles », a déclaré Mösmang au Bayerischen Rundfunk. Les investisseurs doivent dire « s’ils sont pour ou contre un recrutement. Bien sûr, ils aident aussi au niveau du réseau et de l’image extérieure. Ils participent également aux discussions avec les joueurs. Pour eux, c’est un premier niveau pour vraiment se tester dans le management. »

Hummels le confirme. Cet investissement est une étape importante « pour découvrir quel sera pour moi le bon métier dans le football à l’avenir », a-t-il déclaré au Spiegel.

Et du côté des supporters aussi, le modèle semble davantage être Côme que Leipzig. « Je ne convaincrai aucun Portugais, supporter du Sporting, de Benfica ou de Porto. Mais je pense pouvoir convaincre beaucoup de gens en dehors du Portugal de devenir fans d’Estrela », dit Mösmang.

Estrela Amadora a-t-il déjà remporté un titre ?

Devenir le deuxième club préféré des supporters, voilà désormais l’objectif de certains clubs. Car c’est ainsi : le public aime les histoires d’ascension, et ce n’est pas nouveau depuis l’existence des réseaux sociaux, même si les mécanismes de ces réseaux ont certainement renforcé ce phénomène. Si un club portugais jusque-là assez méconnu venait soudain à faire sensation, tel est l’espoir, de toutes nouvelles possibilités pourraient alors s’ouvrir. C’est le phénomène Bodö/Glimt.

Comme pour le premier adversaire du Bayern en Ligue des champions cette saison, cela ne remonte pas non plus à si longtemps qu’Amadora a connu des problèmes financiers. En 2010, l’équipe a même été totalement retirée des compétitions et, après une fusion avec un club de troisième division en 2020, le club a retrouvé son ancien nom. Le club n’a donc encore remporté aucun titre officiel. Et même le club précédent portant le même nom n’a à son palmarès qu’une victoire en Coupe du Portugal en 1989/990. Une large marge de progression.