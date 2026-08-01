Sami Ouaissa a disputé vendredi contre Séville ses premières minutes de la préparation avec le NEC. Le joueur le plus inspiré du club de Nimègue a été gêné ces derniers temps par une blessure à la cheville, tandis que certaines rumeurs affirmaient qu’il utilisait ce pépin physique comme prétexte pour forcer un transfert. « Pure absurdité », affirme Ouaissa auprès de RN7 Sport.

Ouaissa a grandement contribué au succès du NEC la saison dernière. Avec sept buts, une passe décisive et ses actions créatives, il a participé à l’historique troisième place en Eredivisie. Grâce à ses bonnes performances, le gaucher de 21 ans a suscité l’intérêt de PSV et de Feyenoord, entre autres.

Vendredi, Ouaissa a montré toute sa classe lors du match amical perdu contre Séville (1-2) en concluant joliment après une combinaison. Le milieu droit ne veut toutefois rien savoir de son « dernier but pour le NEC ». « J’ai été blessé, je le suis encore un peu, mais un match important arrive. »

Mardi, le NEC affrontera l’Olympiakos lors du match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. « Je veux aider l’équipe autant que possible avec ce que je peux apporter. J’espère être prêt pour mardi », explique Ouaissa, agacé par ses douleurs à la cheville. « C’est chiant, et le timing aussi. »

« Je ne pense pas que beaucoup de gens me croient, ou m’aient cru. Mais bon, cela les regarde. Je connais mon corps mieux que quiconque. D’habitude, je ne suis pas sujet aux blessures, mais c’est un pur manque de chance. Et le timing aussi, c’est un pur manque de chance. » L’entraîneur Dick Schreuder devra décider mardi combien de minutes Ouaissa sera en mesure de jouer au stade Georgios Karaiskakis, au Pirée.

« À un moment donné, j’ai commencé à être fortement irrité », poursuit Ouaissa. « Je me suis dit : inutile. Les gens qui me connaissent vraiment savent que je ne vais pas simuler une blessure. Quels que soient mes projets, je dois être en forme. Pourquoi est-ce que je ne m’entraînerais pas et ne jouerais pas de matches ? Et surtout pas aussi longtemps ? »

« Mais bon, les gens peuvent dire ce qu’ils veulent. Je suis content d’être de retour et, même avec un peu de douleur, j’essaie quand même d’aider l’équipe », a conclu Ouaissa. Le contrat de l’international néerlandais Espoirs à trois reprises au stade de Goffert court jusqu’à la mi-2028.