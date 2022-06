Le maire de Saint-Etienne plaide pour des sanctions exemplaires

L'AS Saint-Etienne s'attend a être lourdement sanctionnée après les débordements lors du barrage retour à Geoffroy Guichard.

La fin de match entre Saint-Etienne et Auxerre dimanche a été marquée par l'envahissement de terrain des supporters stéphanois, en colère après la relégation de leur équipe en Ligue 2.

Des interdictions de stade à vie ?

Une situation qui devrait cconduire à de lourdes sanctions contre les Verts, qui pourraient notamment démarrer la saison prochaine sans leur public à Geoffroy Guichard.

Invité de l'After Foot, le maire LR de la ville, Gaël Perdriau, a appelé à "arrêter avec les sanctions collectives qui n'en sont pas", préférant des sanctions individuelles exemplaires.

"Tous ceux qui ont utilisé des fumigènes de mauvaise manière ont pu malgré tout acheter des billets pour être présents dimanche dernier. En Angleterre ou en Allemagne, certains supporters ont été interdits à vie de stade. Il faut en arriver là", a-t-il défendu.

Avant d'aller même plus loin : "Je suis certain que ce sont les premiers à déplorer les débordements. (...) Quand vous faites cet amalgame, c'est exactement comme quand les manifestations dans les centre-villes dégénèrent à cause des blackblocks."

"On ne peut pas faire quelque chose sans les supporters"

A l'origine de deux plaintes après les incidents, l'élu affirme travailler à la rédaction d'un livre blanc visant à mettre en place des "propositions concrètes destinées à éradiquer le violence du football professionnel et amateur" avec tous les acteurs concernés, dont l'Association Nationale des Supporters.

"On ne peut pas faire quelque chose entre les présidents de club, le gouvernement ou la police, sans s'occuper des principaux concernés, qui sont les supporters", a-t-il affirmé.

"Je ne veux pas croire, y compris dans les ultras, que vous avez simplement des fous furieux qui ont pour objectif de taper sur les autres."