Le maire de Bordeaux appelle à l'unité pour sauver les Girondins

Le maire de la ville de Bordeaux, Pierre Hurmic, a bien conscience que la disparition des Girondins serait une catastrophe.

Le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, a tenu à prendre la parole, alors que l'avenir du club est en grand danger après la rétrogradation administrative prononcée par la DNCG.

"Que l'on soit nombreux à dire : 'Ne nous privez pas de notre club'"

L'édile espère qu'une solution pourra être trouvée pour sauver les Maritimes, et appelle à l'unité malgré les reproches portés à la direction actuelle.

"Ce n'est pas le moment de critiquer ou de débattre des loupés. Ce qui est important, c'est que l'on fasse tous poids autour des Girondins", a-t-il affirmé dans les colonnes de L'Equipe.

"Plus on sera nombreux, plus il y aura de retentissement national. Je voudrais que l'on soit très nombreux à dire : 'Ne nous privez pas de notre club'", a-t-il également lancé à propos de la "marche de la survie" organisée ce samedi après-midi par les Ultramarines dans les rues de la ville.

"Si le club est en liquidation judiciaire, on perd tout"

Une disparition du club, qui se verrait obligé de repartir en National 3 en cas de liquidation judiciaire, serait une catastrophe.

"Il y a une dimension politique, sociale et territoriale parce qu'on ne juge pas qu'un club, mais tout un écosystème. C'est une entreprise de 300 salariés, c'est énorme, poursuit Hurmic. Si le club est en liquidation judiciaire, on perd tout."

Pour autant, l'élu veut faire confiance à Gérard Lopez et son équipe dirigeante, lesquels ont fait appel devant le CNOSF pour tenter de se faire entendre.

"On a été plutôt rassurés par les éléments que nous a fournis le président Lopez sur le caractère viable du club pour affronter la prochaine saison en L2", veut croire le maire, qui est également intervenur dans le dossier.

"Dès que l'on a appris la décision de la DNCG, on a saisi la ministre des Sports, Madame Oudéa-Castéra, pour nationaliser le dossier. Les Girondins sont inscrits dans l'histoire du football français."