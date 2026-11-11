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Le défenseur brésilien Gabriel Magalhaes a souligné l’importance de bâtir une défense solide pour le Brésil. Le joueur d’Arsenal veut reproduire en sélection son bilan de matches sans encaisser de but en club, tout en endossant un nouveau rôle de leader sous les ordres de Carlo Ancelotti.

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Magalhaes veut donner au Brésil la solidité défensive d’Arsenal

Le défenseur central d’Arsenal Gabriel Magalhaes a fixé un cap clair pour la sélection brésilienne : bâtir une défense impénétrable pour gagner des matches. Son club n’a encaissé aucun but lors de sept de ses dix premiers matches de Premier League cette saison, et le défenseur souhaite reproduire cette solidité sur la scène internationale sous la direction de Carlo Ancelotti.

S’exprimant en conférence de presse avant les prochains matches amicaux du Brésil contre le Japon et Singapour, Magalhaes a souligné l’importance de l’état d’esprit collectif.

« Nous en parlons beaucoup au club, de la qualité de notre effectif et du fait que, si nous n’encaissons pas de buts, nous serons plus près de gagner les matches », a déclaré Magalhaes. « C’est quelque chose dont nous discutons aussi beaucoup ici, en sélection. Il est important de ne pas encaisser de buts. »

Assumer un rôle de cadre et guider les nouveaux venus

Après une transition à la tête de la sélection consécutive au départ de vétérans comme Alisson, Danilo, Neymar et Casemiro, Magalhaes a endossé un rôle de pilier aux côtés de Marquinhos. Ancelotti ayant appelé quatre nouveaux venus, Arthur Dias, Jonathan Jesus, Vitor Reis et Jair Cunha, Magalhaes est prêt à accompagner la nouvelle génération.

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« Il s’agit d’accueillir les nouveaux joueurs de la meilleure manière possible et de leur transmettre notre expérience », a expliqué Magalhaes.

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« Nous savons que c’est le maillot le plus prestigieux au monde. Nous essayons donc aussi de leur faire comprendre qu’ils peuvent profiter de chaque instant avec sérénité, mais en assumant de grandes responsabilités. Quiconque est sur le terrain doit tout donner pour la sélection brésilienne. »

Tirer les leçons de la déception en Coupe du monde pour préparer 2030

Revenant sur son expérience avec le Brésil en Coupe du monde, qui s’est achevée par une élimination douloureuse face à la Norvège, Magalhaes assure que le groupe s’appuie sur ces leçons pour se forger une mentalité de vainqueur en vue de l’avenir.

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« C’est un rêve pour moi et ça continue d’en être un. Je rêve de jouer la prochaine Coupe du monde. C’était une expérience incroyable. Elle ne s’est pas terminée comme nous le voulions, mais le rêve continue », a-t-il confié.

« Nous en avons tiré beaucoup de leçons. En sélection, nous savons ce que nous devons corriger et ce qu’il faut faire chaque jour pour être prêts pour la prochaine Coupe du monde. Pour l’instant, nous nous concentrons sur les matches qui nous attendent, et le plus important, c’est de gagner. »

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Derniers préparatifs pour les matches amicaux à Singapour

Cadre du groupe, Magalhaes est pleinement concentré sur l’objectif de bien terminer l’année internationale. Le Brésil affrontera le Japon samedi et Singapour mardi au Stade national de Singapour.

Avec des joueurs de haut niveau et un encadrement technique expérimenté, le défenseur estime que le Brésil possède tous les atouts nécessaires pour viser de grands titres à venir, comme la Copa América.

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« Nous avons tout pour gagner : des joueurs de haut niveau et un entraîneur de haut niveau. Alors oui, c’est le moment de travailler dur. Nous savons à quel point c’est difficile, mais nous devons bien nous préparer, gagner chaque match et être prêts à disputer la Copa América », a conclu Magalhaes.