Le maillot de Maradona et Messi sans propriétaire : qui osera hériter du numéro 10 en Argentine ?

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Le maillot numéro 10 de la sélection argentine n'a jamais été un simple morceau de tissu portant un numéro. Il a été, pendant des décennies, le symbole du génie, du leadership et de la construction de la gloire, associé à des noms qui ont gravé leur place dans la mémoire du football, de Mario Kempes à Diego Maradona, jusqu'à Lionel Messi, qui en a fait un héritage exceptionnel dont il est difficile de s'approcher.

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Mais l'Argentine se retrouve désormais face à une question de taille : qui mérite de porter le maillot laissé par le plus grand joueur de son histoire ? Depuis que Messi a annoncé sa retraite internationale, le numéro le plus célèbre au sein du triple champion du monde se retrouve sans propriétaire, et les spéculations ont commencé quant à l'héritier qui aura la responsabilité de poursuivre l'histoire.

Alors que les regards se tournent vers un ensemble de noms prestigieux, Nico Paz, la star du club italien de Côme, s'impose comme le candidat le mieux placé pour recevoir cet honneur, grâce aux performances remarquables qu'il livre cette saison, même si la concurrence reste ouverte face à des noms de la trempe de Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister et Franco Mastantuono.

Le journal espagnol « AS » a révélé que le sélectionneur de l'équipe d'Argentine, Lionel Scaloni, préfère attendre avant d'attribuer le numéro 10 à un joueur en particulier, puisque personne ne le portera durant la période actuelle, l'affaire devant être tranchée à l'approche des échéances officielles, une décision qui reflète l'ampleur de la responsabilité liée à ce maillot.

Le 7 octobre, Lionel Messi a annoncé la fin de son aventure internationale avec l'équipe d'Argentine, ouvrant un nouveau chapitre dans l'histoire d'une sélection habituée à voir en son capitaine sa première source d'inspiration, sur le terrain comme en dehors.

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Pendant 18 ans, le nom de la star de l'Inter Miami a été associé au maillot numéro 10, après avoir disputé 171 matches sous le maillot argentin durant la période allant de 2008 à 2026, laissant derrière lui un héritage dont il est difficile pour n'importe quel joueur de s'approcher, après avoir mené son pays au sacre dans trois grands titres : la Copa America 2021, la Coupe du monde 2022 et la Copa America 2024.

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Le numéro 10 était présent dans la plupart des exploits offensifs de Messi, puisqu'il a inscrit 118 buts sur les 126 qu'il a marqués sous le maillot de la sélection, faisant de ce numéro une partie intégrante de son image footballistique, exactement comme ce fut le cas pour Maradona avant lui.

Sur le plan des records, Messi a dépassé les limites de la concurrence traditionnelle, devenant le meilleur buteur de l'histoire de l'Argentine, le détenteur du plus grand nombre de passes décisives et le joueur le plus utilisé sous le maillot de la sélection, en plus de détenir des records dans l'histoire de la Coupe du monde en matière de participations, de buts et de passes décisives.

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Les chiffres mentionnés dans le rapport du journal espagnol indiquent qu'il compte 125 buts et 68 passes décisives en 207 matches internationaux, un bilan qui résume l'ampleur de l'impact qu'il a laissé dans l'histoire de la sélection de son pays.

Par conséquent, le choix de son successeur ne sera pas une simple décision technique liée à la désignation du joueur le plus adapté au poste de meneur de jeu, mais une démarche aux dimensions historiques, symboliques et médiatiques, d'autant que les supporters argentins ne chercheront pas seulement un joueur talentueux, mais une personnalité capable de gérer l'héritage de Messi sans que la comparaison avec lui ne se transforme en un fardeau permanent.

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Quand Messi était absent : qui a porté le maillot le plus précieux ?

Messi n'était pas présent à tous les matches de l'Argentine durant sa carrière internationale, et malgré ses absences relativement rares, certaines trêves internationales ont contraint le staff technique à confier le maillot numéro 10 à d'autres joueurs.

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Pour nombre de ces joueurs, l'occasion ressemblait à la réalisation d'un rêve personnel, car il n'était pas facile d'imaginer porter le numéro qu'avaient porté Maradona et Messi, même pour des stars habituées à représenter la sélection dans les plus grandes compétitions.

Parmi les noms qui ont obtenu cet honneur une seule fois figurent Federico Insua, Ever Banega, Erik Lamela et Franco Mastantuono, tandis que ont porté le maillot à deux reprises Enzo Perez, Nico Gaitan, Hector Canteros, Angel Di Maria et Paulo Dybala.

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Angel Correa a eu l'occasion de le porter lors de quatre matches, contre sept matches pour Sergio Agüero, qui fut l'un des joueurs les plus souvent apparus avec le numéro 10 en l'absence de son capitaine.

Cette liste révèle une réalité importante : le maillot numéro 10 n'est pas nécessairement lié à un poste précis sur le terrain, et son porteur n'est pas forcément un attaquant ou un meneur de jeu classique, puisqu'il a été porté par des joueurs aux caractéristiques techniques totalement différentes.

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En effet, alors qu'Agüero était un attaquant pur réputé pour sa capacité à marquer et à se mouvoir dans la surface de réparation, Enzo Perez était un milieu de terrain aux qualités différentes, ce qui offre à Scaloni une plus grande marge de manœuvre dans le choix du successeur, loin de toute contrainte liée à un poste unique ou à un profil technique déterminé.

De Kempes et Maradona à un gardien de but !

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Le numéro 10 porte dans l'histoire de l'Argentine une longue liste de noms qui ont laissé leur empreinte dans le football, mais seuls quelques rares d'entre eux ont réussi à transformer le fait de le porter en un héritage éternel.

Parmi les premiers noms associés à ce numéro figure Alfredo Rojas, surnommé « le Tank », l'une des stars les plus marquantes de Boca Juniors, qui a porté le maillot durant les années 1950.

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Vint ensuite « Cacho » Heredia, qui s'est fait un nom sur les pelouses européennes, avant l'apparition de Mario Alberto Kempes, l'une des figures les plus marquantes de la génération qui a mené l'Argentine à son premier titre en Coupe du monde en 1978.

Kempes fut l'un des visages principaux de cet exploit historique, après avoir livré des performances exceptionnelles lors de la compétition organisée par son pays, faisant du numéro 10 le symbole d'une nouvelle image d'éclat et de leadership.

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Mais le moment le plus marquant de l'histoire de ce maillot est venu avec Diego Armando Maradona, qui a porté le numéro lors de quatre éditions de la Coupe du monde, laissant derrière lui des images qui restent présentes dans la mémoire du jeu.

De son célèbre but de la main face à l'Angleterre lors du Mondial 1986, au but du siècle au cours duquel il a dribblé un groupe de joueurs de l'équipe anglaise, Maradona a réalisé l'un des plus grands récitals individuels de l'histoire du football et a mené l'Argentine au sacre de son deuxième titre mondial.

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Au fil des années suivantes, le maillot a été porté par de grands noms tels que Diego Simeone, Marcelo Gallardo, Pablo Aimar et Juan Roman Riquelme, avant qu'il n'arrive à Messi, qui a redéfini le sens du numéro 10 à l'époque moderne.

Mais, surprise, ce numéro n'était pas réservé aux seuls attaquants ni aux milieux de terrain, puisqu'il est même revenu une fois à un gardien de but !

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Lors de la Copa America 1997, Nacho Gonzalez a porté le maillot numéro 10, après que Daniel Passarella, alors sélectionneur de l'Argentine, eut décidé de conserver le système d'attribution des numéros des joueurs selon l'ordre alphabétique, une tradition qu'avait déjà suivie Cesar Luis Menotti lors de la Coupe du monde 1978.

L'objectif affiché de ce système était d'éviter les différends entre les joueurs au sujet des numéros, tandis que d'autres y voyaient une simple tradition ou une superstition liée à l'histoire de la sélection.

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Quelles qu'en soient les raisons, Gonzalez est entré dans l'histoire comme l'un des rares gardiens à avoir porté le numéro 10 avec l'Argentine, marchant ainsi sur les traces de Maradona et de Kempes, même si la nature des rôles et des responsabilités différait.

Le numéro 10 en Coupe du monde : une liste de légendes

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Le numéro 10 revêt une valeur exceptionnelle dans l'histoire des participations de l'Argentine à la Coupe du monde, d'autant que le système d'attribution des numéros avant l'édition 1978 reposait essentiellement sur l'ordre alphabétique des noms des joueurs, avant que le numéro ne devienne progressivement le symbole des stars les plus influentes.

Depuis l'adoption du système moderne, le maillot a été porté en Coupe du monde par un nombre limité de joueurs qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire de la sélection. L'histoire a commencé avec Mario Kempes lors de l'édition 1978, puis est passée à Maradona qui a porté le numéro lors des éditions 1982, 1986, 1990 et 1994.

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Après la retraite de la légende, Ariel Ortega est apparu en portant le numéro lors des éditions 1998 et 2002, puis est venu Juan Roman Riquelme lors du Mondial 2006, avant que Messi ne reprenne la mission à partir de l'édition 2010 et jusqu'au Mondial 2026.

Ainsi, le joueur qui recevra le numéro lors de la prochaine étape n'héritera pas d'un simple maillot, mais rejoindra une liste historique qui réunit certains des plus grands noms qu'ait connus le football argentin.

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Nico Paz en tête : cinq candidats pour succéder à la légende

À l'approche de l'ère de l'après-Messi, la concurrence semble ouverte entre cinq noms aux atouts différents, mais dont chacun possède de quoi en faire un candidat au port du maillot le plus célèbre de la sélection.

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Nico Paz est en tête de la liste des candidats, après être devenu l'un des talents émergents les plus marquants du football européen, grâce aux performances remarquables qu'il livre avec Côme sous la direction de Cesc Fàbregas.

Le milieu offensif vit sa meilleure période footballistique, après avoir contribué à faire de Côme l'une des plus belles surprises de la saison, en inscrivant six buts et en délivrant huit passes décisives en 13 matches, selon les chiffres rapportés par le journal « AS ».

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La valeur de Paz ne se limite pas à ses statistiques offensives, mais va au-delà, jusqu'à son impact dans la construction des attaques, la création d'occasions et les déplacements entre les lignes, en plus de qualités techniques qui lui permettent de gérer les espaces réduits.

Le joueur se distingue par sa grande taille, sa vitesse et son intelligence dans le traitement du ballon, un ensemble de caractéristiques qui lui confèrent une personnalité offensive complète et qui font de lui, actuellement, le plus proche d'obtenir la confiance de Scaloni.

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Julian Alvarez : l'héritier offensif

Julian Alvarez figure parmi les candidats les plus en vue, malgré la différence de nature de son rôle par rapport à l'image traditionnelle du joueur numéro 10. L'attaquant de l'Atlético de Madrid est considéré comme l'une des armes offensives les plus importantes de l'Argentine ces dernières années, après avoir joué un rôle déterminant dans les exploits réalisés par la sélection et prouvé sa capacité à répondre présent lors des grands rendez-vous.

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Alvarez possède une grande expérience internationale et une confiance évidente de Scaloni, en plus de sa capacité à presser, à se déplacer et à créer des espaces pour ses coéquipiers, ce qui en fait une option importante pour la prochaine étape. Il pourrait être un successeur approprié de Sergio Agüero du point de vue de la nature des rôles offensifs, mais l'obtention du numéro 10 dépendra de la vision du staff technique quant à l'identité du joueur qui mènera le nouveau projet.

Enzo Fernandez : la personnalité de capitaine

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Enzo Fernandez, lui, représente une option différente, après avoir prouvé ces dernières années qu'il était l'un des éléments les plus importants du milieu de terrain argentin. Son histoire avec l'éclat a commencé lors de la Coupe du monde 2022, lorsqu'il a attiré les regards face au Mexique et inscrit un but décisif qui a aidé la sélection à surmonter l'un de ses moments les plus difficiles dans la compétition.

Depuis, il est devenu difficile d'imaginer la composition de l'Argentine sans lui, grâce à ses qualités dans la maîtrise du rythme du jeu et la liaison entre les lignes, en plus de sa personnalité de leader qui est clairement apparue au cours de son expérience avec Chelsea. Le club anglais a confié le brassard de capitaine à Enzo après une période relativement courte suivant son arrivée, signe de la grande confiance dont il bénéficie au sein de l'équipe.

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Alexis Mac Allister : le numéro 10 dans sa personnalité

Alexis Mac Allister possède un avantage symbolique dont ne disposent peut-être pas les autres candidats, après avoir été associé au maillot numéro 10 au cours de sa carrière avec Argentinos Juniors, Brighton et Liverpool. Le milieu de terrain argentin se distingue par sa capacité à remplir des rôles multiples, que ce soit dans la construction du jeu, l'avancée vers les zones offensives ou la contribution à la récupération du ballon.

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Il possède également une personnalité de leader et des qualités techniques qui font de lui l'un des éléments les plus marquants de la sélection, ce qui lui offre une réelle chance d'entrer dans la course à la succession de Messi. Mac Allister pourrait être l'option la plus équilibrée si Scaloni souhaitait attribuer le numéro à un milieu de terrain alliant expérience, talent et capacité à mener ses coéquipiers.

Franco Mastantuono : un talent qui attend d'éclater

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Franco Mastantuono reste le nom qui a le plus besoin de faire ses preuves parmi les cinq candidats, n'ayant pas encore réussi jusqu'à présent à livrer le niveau attendu de lui lors de son expérience européenne. Le talent qui avait fortement attiré les regards durant sa période avec River Plate a rejoint le Real Madrid au milieu de grandes attentes quant à son avenir, mais le faible nombre de ses apparitions et le fait de ne pas bénéficier d'une place régulière ont affecté sa capacité à montrer son potentiel.

Les circonstances techniques de son expérience européenne ne l'ont pas non plus aidé à offrir l'image qu'attendait le public, si bien qu'il est désormais appelé à saisir la moindre occasion qui se présente à lui afin de retrouver son éclat. Malgré cela, Mastantuono dispose d'un important capital d'intérêt médiatique et commercial, après que le Real Madrid a fortement investi pour l'acquérir, le considérant comme l'un des talents les plus prometteurs du football argentin. Cet aspect pourrait lui conférer une présence supplémentaire sur la scène, mais il ne suffira pas à lui seul pour obtenir le maillot, à moins qu'il ne réussisse à traduire son talent en des performances constantes et marquantes sur le terrain.

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Scaloni reporte sa décision : qui portera l'héritage de Messi ?

En définitive, l'Argentine ne semble pas pressée de trancher l'identité du joueur qui portera le numéro 10, car Scaloni est conscient que la décision est plus importante qu'un simple choix d'un nom parmi un ensemble de talents.

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Nico Paz mène la course grâce à ses performances remarquables, tandis qu'Alvarez possède l'expérience et le tranchant offensif, qu'Enzo Fernandez et Mac Allister offrent un modèle différent de milieu de terrain capable de mener l'équipe, alors que Mastantuono attend sa chance de prouver qu'il mérite de faire partie de l'avenir de la sélection.

Mais le plus important est que l'Argentine ne cherche pas nécessairement une nouvelle version de Messi, car cloner un joueur de sa dimension est quasi impossible ; elle a plutôt besoin d'une star capable de forger une nouvelle identité pour la sélection et de poursuivre la lutte pour les titres.

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Le maillot numéro 10 restera le témoin de différentes époques de gloire, de Kempes à Maradona puis à Messi, et attend désormais un nouveau nom qui écrira un autre chapitre de son histoire. Et jusqu'à l'heure de la décision officielle, la question demeurera posée : Nico Paz sera-t-il l'héritier tant attendu, ou Scaloni surprendra-t-il tout le monde en choisissant un autre nom ?