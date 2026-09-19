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Abdelmawgood Samir
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Le maillot de Madrid n'a pas changé son avis : l'ancien joueur du Real choisit Yamal au détriment de Mbappé

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V. Munoz
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Grand paradoxe

Victor Muñoz, joueur de Liverpool, a révélé son choix concernant le candidat qui mérite de remporter le Ballon d'Or, affirmant qu'il donnerait sa voix à l'Espagnol Lamine Yamal, malgré son passé lié au Real Madrid et le fait d'avoir joué aux côtés de Kylian Mbappé la saison dernière.

Muñoz a déclaré, dans des propos au journal « Diario AS » : « Je la donnerais à Lamine. C'est mon coéquipier en équipe nationale, et je pense qu'il la mérite », ajoutant que n'importe quel joueur sacré par ce trophée le mériterait, mais que lui choisirait spécifiquement Yamal.

Yamal, Mbappé et Harry Kane sont en compétition pour le trophée, dont la cérémonie d'annonce du lauréat se tiendra le 26  octobre prochain dans la capitale britannique, Londres, dans un contexte de rivalité intense entre les trois noms.

Muñoz a un lien avec les deux clubs espagnols, puisqu'il a évolué dans l'académie du Barça durant son enfance, avant de vivre une expérience avec le Real Madrid, ce dont il a parlé en disant que son passage au Barça lui avait offert l'occasion d'apprendre le travail collectif et la méthodologie propre au club, tandis qu'il avait trouvé dans le style du Real Madrid, plus direct, ce qui correspondait à ses capacités.

Muñoz poursuit actuellement sa carrière avec Liverpool, après avoir tiré profit de son expérience dans les académies des deux clubs espagnols, exprimant sa gratitude pour la période passée dans chacun d'eux.

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