Le maigre lot de consolation de Messi après la défaite face à Paris

Un penalty en première mi-temps a vu Lionel Messi marquer en Ligue des champions pour une 17e année civile consécutive.

Lionel Messi a égalé un record établi par le grand Raúl González, ancien attaquant du Real Madrid alors que Barcelone est tombé lors de la défaite en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, mardi soir

Le penalty de Messi à la 26e minute, qui avait permis au Barça de mener lors du dernier match aller mardi, l'a vu marquer en Ligue des champions pour une 17e année civile consécutive.

Le premier but de Messi dans le premier tournoi de clubs d'Europe est survenu en 2005, alors que Raúl a duré de 1995 à 2011.

De plus, c'était le 20e but de la saison de Messi dans toutes les compétitions, et c'est remarquablement la 13e saison consécutive qu'il a atteint cette marque.

Malheureusement pour Messi et le Barça, le PSG a inversé la vapeur pour remporter une victoire remaquable 4-1 au Camp Nou, Kylian Mbappé mettant en vedette les visiteurs avec un triplé.

L'attaquant prêté par Everton Moise Kean était également buteur pour les hommes de Mauricio Pochettino.

Les équipes se rencontrent lors du match retour à Paris le 10 mars.

À noter que Mbappé mène 5-1 contre Messi dans les confrontations directes au niveau des buts marqués.

C'était la deuxième fois que les deux génies du football se retrouvaient sur un terrain. La première fois, c'était le 30 juin 2018 lors de la Coupe du monde en Russie.

La France avait battu l'Argentine 4 buts à 3 en huitième de finale du Mondial 2018 et Kylian Mbappé s'était révélé en mondovision en claquant un doublé tandis que Messi ne trouvait pas le chemin des filets (en grande partie à cause de Gabriel Mercado qui avait marqué sans le faire exprès en détournant un tir de la Pulga).

Messi espérait prendre sa revanche sur le Français en Ligue des champions mardi et la soirée commençait idéalement pour l'Argentin puisqu'il ouvrait le score sur un penalty. Mais c'était avant le show Mbappé, auteur d'un triplé déjà passé à la postérité et qui fait que, une fois encore, le natif de Bondy éclipse son homologue de Rosario.

Au final, cela fait deux victoires en deux matches pour Mbappé face à Messi et un total de 5 buts à 1 si on compte les buts marqués par les deux joueurs.