Le magnifique Son Heung-min passe à deux doigts de battre le record incroyable de Lionel Messi

Dans la nuit de samedi à dimanche (heure néerlandaise), Son Heung-min a réalisé une performance formidable pour le Los Angeles FC. La star sud-coréenne de l'équipe américaine a délivré quatre passes décisives en moins de vingt minutes lors du match de Major League Soccer contre Orlando City (6-0). Il a ainsi manqué de peu le record MLS détenu par Lionel Messi.

Avant le match contre Orlando, le futur employeur d'Antoine Griezmann, Son (33 ans) n'avait pas réussi à marquer ou à faire marquer lors des deux derniers matchs de championnat. Contre Orlando, l'attaquant n'a pas eu besoin de plus de vingt minutes.

Alors que le LAFC menait déjà 1-0 grâce à un but contre son camp de David Brekalo, Son a lancé son coéquipier Denis Bouanga d'une superbe passe en profondeur, que le Gabonais a conclue d'un lob.

Trois minutes plus tard, le duo a de nouveau frappé. Après une attaque repoussée par Orlando, le LAFC a réagi à la vitesse de l'éclair. Son a lancé Bouanga en profondeur et l'Africain a montré toute sa classe en créant de l'espace d'un petit crochet pour un tir qui a fini sa course dans la lucarne.

Mais ce n'était pas tout. À la 28e minute, Bouanga a effectué un une-deux avec Son, qui a renvoyé le ballon juste à temps vers le Gabonais qui avait pris de la vitesse. Bouanga a de nouveau conclu avec beaucoup d'assurance et a inscrit son triplé.

À la 39e minute, le LAFC menait 5-0, et une fois de plus, Bouanga et Son ont été décisifs. Le Sud-Coréen a été lancé en profondeur par Bouanga, puis a délivré un centre précis. Sergi Palencia a conclu l'action. À la 70e minute, un peu moins d'un quart d'heure après le remplacement de Son, Tyler Boyd a fixé le score final à 6-0.

Il a fallu au total 19 minutes et 32 secondes à Son pour réaliser quatre passes décisives. Cela n'a pas suffi pour battre le record de la MLS détenu par la légende des Spurs, puisque Lionel Messi, sous les couleurs de l'Inter Miami, avait établi en mai 2024 un temps encore plus impressionnant pour réaliser quatre passes décisives contre les New York Red Bulls : 18 minutes et 57 secondes.