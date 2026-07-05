Le Maghreb de Fès met fin à 41 ans d’attente et remporte le titre de champion du championnat

Le Marocain Sportif de Fès a mis fin à 41 ans d’attente en décrochant le titre de champion du Maroc, grâce à sa victoire 2-0 face à l’Olympique de Dcheira ce dimanche, lors de la dernière journée du championnat.

Anas El Tahiri a ouvert le score à la 51^e minute, avant qu’Ayman El Shabani n’ajoute le deuxième but à la 72^e minute, permettant ainsi au « MAS » de ramener le titre de champion dans la capitale scientifique pour la première fois depuis son dernier sacre en 1985.

Grâce à cet exploit, le club de Fès porte son palmarès à cinq titres (1965, 1979, 1983, 1985, 2026), mettant fin à une longue absence des podiums qui durait depuis plus de quatre décennies et retrouvant ainsi sa place parmi les géants du football marocain.

Dans un autre match, le club de la Nahda de Berkane a conclu la saison à la deuxième place grâce à une large victoire 3-0 sur la pelouse du Difaa Hassani d’El Jadida.

Grâce à ce succès, la formation branquine termine avec 57 points, juste derrière le champion fassi, crédité de 59 unités.

Le Raja, de son côté, a conclu l’exercice à la troisième place grâce à sa victoire sur l’Olympique de Safi (0-2), Abdallah Khafifi et Ismail Khafi étant les auteurs des deux buts.

L’armée royale a terminé quatrième après un match nul et vierge face à Nahda Zemamra.