Le Liverpool FC va-t-il réaliser un nouveau transfert à 100 millions d’euros cet hiver ?

Selon les informations de la BBC, l’AFC Bournemouth serait prêt, sous certaines conditions, à laisser partir le milieu de terrain très convoité Alex Scott lors du prochain mercato. Les Reds feraient notamment partie des clubs intéressés, tandis que le FC Chelsea aurait déjà vu les Cherries repousser une offre de 60 millions d’euros cet été.

Pour autoriser son départ, il faudrait d’abord que l’équipe entraînée par Marco Rose soit à l’écart des places de relégation à l’issue de la phase aller. Outre une place assurée en Premier League, Bournemouth aurait également certaines exigences financières.

Selon l’article, un éventuel acquéreur devrait débourser au moins l’équivalent de 118 millions d’euros en indemnité de transfert. Une somme qui ne paraît pas irréaliste au vu des dépenses considérables de Liverpool lors des derniers mercatos.

Le LFC a dépensé près d’un demi-milliard d’euros pour recruter de nouveaux joueurs en vue de la saison 2025-2026. Plus de 250 millions d’euros s’y sont ajoutés cet été. La recrue phare a été Bradley Barcola, arrivé du PSG pour un montant estimé à 125 millions d’euros, plus des bonus.

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Alex Scott : Thomas Tuchel l’a lui aussi déjà dans son viseur

Outre Liverpool, Chelsea resterait intéressé par Scott, dont la valeur marchande a probablement encore augmenté récemment. Le joueur de 23 ans a en effet fait ses débuts avec l’équipe d’Angleterre lors de la dernière trêve internationale. Au total, le sélectionneur des Three Lions, Thomas Tuchel, l’a fait jouer 90 minutes réparties sur deux matches.

À Bournemouth, Scott est quant à lui un titulaire indiscutable. En six apparitions jusqu’ici, il compte un but et deux passes décisives. Les Cherries se trouvent néanmoins actuellement dans le bas du classement. Ils n’ont récolté que trois points lors des six premières journées, ce qui les place pour l’heure au 18e rang.



