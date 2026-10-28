L’avenir de Pierre Sage à Crystal Palace ne tient qu’à un fil, écrit The Guardian. Les Londoniens connaissent pour l’instant une saison décevante, qui pourrait coûter sa place au technicien français dès ce week-end.

Sage a été nommé à la tête de Palace au début de la saison, en provenance du RC Lens. L’entraîneur de 47 ans avait connu une grande réussite lors de son unique saison dans le nord de la France, avec une victoire en Coupe de France, la première de l’histoire du club, et une deuxième place en Ligue 1.

Malgré la qualification de Lens pour la Ligue des champions, Sage a décidé de répondre favorablement à l’intérêt de Palace, qui cherchait un successeur à Oliver Glasner, parti à Nottingham Forest.

Sous les ordres de l’Autrichien, Palace avait remporté la FA Cup, la Supercoupe d’Angleterre et la Ligue Conférence. Sage ne parvient pour l’instant pas à répondre aux attentes désormais plus élevées chez les Eagles, qui n’occupent que la dix-septième place après deux victoires, un match nul et cinq défaites.

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Après la lourde défaite 5-0 sur le terrain de Brighton & Hove Albion le 18 octobre, la direction du club avait déjà fait savoir à Sage que les résultats devaient rapidement s’améliorer. Après le match nul contre Besiktas en Ligue Europa en milieu de semaine (2-2), Palace a de nouveau perdu dimanche, à domicile face à Newcastle United (0-2).

Palace, qui a encaissé le plus de buts de tous les clubs de Premier League après huit journées (19), se déplace mercredi chez Fulham en Coupe de la Ligue anglaise. Trois jours plus tard, un nouveau derby londonien l’attend, sur le terrain de Tottenham Hotspur en Premier League.

« Pierre Sage s’est vu accorder davantage de temps pour redresser la situation à Crystal Palace, mais il reste sous une énorme pression et pourrait être licencié si son équipe perd samedi contre Tottenham », écrit The Guardian.

La direction de Palace reste divisée au sujet de Sage. Ceux qui le soutiennent mettent en avant le départ du pilier Maxence Lacroix et le fait que son remplaçant, Axel Disasi, vient tout juste de revenir de suspension. En outre, l’attaquant et international français Jean-Philippe Mateta a été indisponible quelque temps en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Le groupe soutient toujours Sage, mais cela ne change rien au message de la direction : obtenir un résultat sur le terrain de Tottenham sera crucial pour prolonger son aventure au club. Thomas Frank, Sean Dyche et Rob Edwards, tous actuellement sans club, sont cités parmi ses possibles successeurs.



