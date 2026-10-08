Après les prestations inquiétantes en Ligue des nations, le limogeage de Montella devrait être annoncé vendredi, selon les informations en circulation. Comme le rapportent la Gazzetta dello Sport et plusieurs médias turcs, les Turcs auraient déjà trouvé un successeur à l’Italien : la superstar Arda Turan.

Turan compte 100 sélections avec la Turquie et a longtemps fait partie des plus grandes figures de proue du pays. Il a autrefois été champion d’Espagne avec l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone.

Après la fin de sa carrière - en 2022 à Galatasaray Istanbul -, Turan s’est lancé dans une carrière d’entraîneur. De 2023 à 2025, il a entraîné Eyüpspor, a été sacré champion de deuxième division et, après la montée en Süper Lig, a décroché une solide sixième place. Ensuite, celui qui a aujourd’hui 39 ans a signé au Shakhtar Donetsk. Il a conduit les Ukrainiens au titre la saison passée et jusqu’en demi-finale de la Conference League, où leur parcours s’est arrêté contre le futur vainqueur Crystal Palace.

La Turquie voudrait apparemment proposer un double rôle à Arda Turan

Turan fait partie des plus grands talents du pays parmi les entraîneurs. Il reste toutefois incertain qu’il abandonne définitivement son poste à Donetsk. Selon certaines informations, la fédération turque (TFF) serait même prête à lui proposer un double rôle d’entraîneur de club et de sélectionneur.

La Turquie restait sur quatre défaites en quatre matches en Ligue des nations, dont deux lourds revers contre l’Italie (1-4 et 1-3). Le poste de Montella avait déjà été fragilisé après la Coupe du monde, lors de laquelle son équipe avait été éliminée dès la phase de groupes après des défaites contre l’Australie et le Paraguay.