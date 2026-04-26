À la recherche d’un successeur au directeur sortant Dennis te Kloese, le nom de Robert Eenhoorn revient avec insistance dans les cercles proches du Feyenoord. Néanmoins, l’arrivée éventuelle de ce Rotterdamois et supporter du club ne suscite pas l’enthousiasme unanime au sein du conseil de surveillance, comme le confirme Dennis van Eersel, spécialiste du Feyenoord à Rijnmond, dans l’émission Studio Voetbal.

« Chaque fois qu’un poste de direction se libère au Feyenoord, le nom de Robert Eenhoorn revient », explique Van Eersel. « Le poste est bien vacant, mais Eenhoorn a toujours souligné la complexité de la structure interne du club. De nombreux acteurs ont leur mot à dire, ce qui complique l’élaboration d’une politique claire. »

« La situation n’a guère changé depuis quelques années, et cela constitue un obstacle. C’est aussi un homme qui veut clairement avoir son mot à dire, disposer d’un vrai mandat, mais Feyenoord possède un conseil de surveillance très puissant qui a également une voix forte. Je me demande donc si cela va fonctionner. »

Selon Van Eersel, il n’y a pas d’unanimité au sein du conseil de surveillance : « Lors du recrutement d’Arne Slot en provenance de l’AZ, certains membres du conseil ont exprimé des réserves. Feyenoord voulait recruter Slot chez AZ, et le club d’Alkmaar a alors immédiatement licencié son entraîneur. À l’époque, Eenhoorn était encore le directeur d’AZ. »

Peu après, Feyenoord s’est déplacé sur la pelouse d’AZ pour un match à l’extérieur ; s’il n’y a pas eu de conflit ouvert, la tension était palpable. Pour tourner la page, les deux parties devront s’asseoir autour d’une table et régler leurs comptes.

Selon Mikos Gouka de l’Algemeen Dagblad, les membres du conseil de surveillance Alexander van der Lely et Rob Tromp soutiennent l’arrivée de Dennis Eenhoorn au Feyenoord. En revanche, Eelco Blok et le président Toon van Bodegom émettent des réserves. Les raisons de leurs réserves n’ont pas été dévoilées. Dimanche, Gouka a révélé qu’Eenhoorn se disait prêt à entamer des discussions avec Feyenoord.

Robert van Overdijk, directeur du circuit de Zandvoort et du Grand Prix des Pays-Bas, est également cité comme candidat potentiel à Rotterdam-Sud. « Il pourrait bien devenir l’une des options pour le Feyenoord », poursuit Van Eersel. « Le Feyenoord a fait appel à un cabinet de recrutement pour proposer des candidats. »

Contacté par la NPO, Van Overdijk refuse de s’étendre sur ces spéculations, précisant simplement qu’il n’a pas (encore) eu de discussions avec Feyenoord. Il se dit néanmoins « flatté » d’être associé au prestigieux stade De Kuip. « L’absence de pourparlers ne signifie pas qu’il ne pourra pas devenir directeur de Feyenoord », conclut Van Eersel.