« Le lauréat du Ballon d’Or mettra un terme définitif à sa carrière de footballeur après la Coupe du monde. »

D’après le journaliste italien Nicolo Schira, Luka Modric entame les dernières semaines de sa carrière. Le milieu de terrain devrait ainsi officialiser sa retraite après la Coupe du monde.

Actuellement en lice avec la Croatie à la Coupe du monde, il entamera mercredi à 22 h (heure néerlandaise) sa dernière campagne par un choc face à l’Angleterre.

Les vice-champions du monde en titre défieront ensuite le Panama puis le Ghana. Cette Coupe du monde, organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada, marquera la cinquième participation du meneur de jeu à la compétition, après 2006, 2014, 2018 et 2022.

Le joueur, qui compte 198 sélections avec la Croatie, a évolué à Milan la saison dernière. En 34 matches avec l'AC Milan, il a inscrit deux buts et délivré trois passes décisives en Serie A.

Ses plus belles heures se sont déroulées au Real Madrid, où il était sous contrat de 2012 à 2025 : quatre Liga et six Ligue des champions à son palmarès.

En 2018, il a été couronné Ballon d’Or après avoir conquis la Ligue des champions avec le Real et mené la Croatie en finale de la Coupe du monde, perdue 4-2 face à la France.