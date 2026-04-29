Le latéral droit du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi s’est déchiré un tendon d’Achille lors de la rencontre face au Bayern Munich

Selon RMC Sport, Achraf Hakimi souffre d’une déchirure du tendon d’Achille. Mardi, le Marocain a ressenti une gêne à la jambe arrière, mais il a tout de même disputé l’intégralité du sommet de Ligue des champions face au Bayern Munich.

Le latéral marocain s’est blessé lors d’un duel au sol et a immédiatement porté la main à son ischio-jambier. Le Footballeur africain de l’année semblait alors sur le point d’être remplacé, mais il a finalement poursuivi la rencontre et l’a menée à son terme.

Ayant tout de même terminé la rencontre, le joueur a laissé penser qu’il s’agissait seulement d’une crampe ou d’une légère élongation, mais les examens ont révélé une déchirure du tendon d’Achille.

Il manquera assurément le match retour de demi-finale de la Ligue des champions contre le Bayern, mais RMC Sport indique qu’il « devrait pouvoir reprendre sa place » en cas de qualification pour la finale du 30 mai.

« Pour l’instant, sa participation à la Coupe du monde n’est pas compromise », rassure le média, soulageant le peuple marocain et le sélectionneur Mohamed Ouahbi. Une rechute pourrait toutefois l’empêcher de prendre part au début de la compétition.

À Munich la semaine prochaine, il devrait être remplacé par Warren Zaïre-Emery, libérant ainsi un poste au milieu de terrain. Le groupe de Luis Enrique défendra alors une avance de 5-4.

Bonne nouvelle en revanche pour Nuno Mendes : les examens ont écarté toute lésion sérieuse après sa sortie à la 84e minute, et le latéral portugais devrait logiquement retrouver sa place mercredi prochain.