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Le risque de relégation guette le club

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Le flou persiste autour de l'avenir des joueurs de Manchester City, alors que le club risque de lourdes sanctions après avoir été récemment reconnu coupable d'infractions aux règles financières de la Premier League.

Le journal « The Sun » s'est posé la question : les stars de Manchester City sont-elles prêtes à quitter le club ?

Manchester City a été reconnu coupable de 114 infractions aux règles financières de la Premier League. Le club nie toute faute et a fait appel de la décision.

Les rapports se sont multipliés pour anticiper l'avenir des joueurs de Manchester City, si la condamnation du club était confirmée et une sanction sévère prononcée à son encontre, pouvant aller jusqu'à la relégation.

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Selon l'expert en langage corporel Darren Stanton, la situation est fragile, en raison de changements dans les réactions des joueurs.

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Il a déclaré, dans des propos rapportés par le quotidien anglais : « Les joueurs à ce niveau ressemblent à des chevaux de course de pure race ; ils peuvent être extrêmement changeants d'humeur et les circonstances peuvent évoluer très vite. »

Et d'ajouter : « Un des meilleurs joueurs peut être totalement concentré sur l'équipe un jour, puis appeler son agent le lendemain en disant : sors-moi d'ici. »

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Il a poursuivi : « Je ne pense pas qu'il faudra attendre longtemps avant que quelqu'un, ou un groupe de conspirateurs, ne révèle son identité et ne nous donne une idée de ce qui se passe réellement. »

Pendant la trêve internationale, Iliman Ndiaye, joueur de City, a évoqué son ancien club, Marseille, ce qui laisse penser que leur relation n'est pas encore terminée.

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De l'autre côté, Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City, s'est vu interdire de parler à la presse le soir où le verdict a été rendu.

Mais après la victoire à Anfield face à Liverpool, le Norvégien a déclaré : « Dans ces moments-là, il s'agit de rester forts mentalement et de rester soudés. Ce que nous pouvons faire, c'est jouer un bon football et nous battre ensemble. C'est la seule chose que nous pouvons faire. »

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« Ensemble, ils sont très forts »

Mais Stanton s'est interrogé sur la durée pendant laquelle ils pourront maintenir un front uni.

Stanton a déclaré : « Ensemble, ils sont très forts, mais certains joueurs au sein de l'équipe vont-ils commencer à pointer du doigt, à contester et à imposer leur propre agenda ? Nous avons affaire à des âmes extrêmement sensibles et d'humeur changeante. »

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Il a complété : « À ce niveau, qu'il s'agisse de pilotes de Formule 1 ou de footballeurs de Premier League, il doit forcément y avoir une part d'instinct de conservation. »

Il a poursuivi : « Appartenir à une équipe, c'est une bonne chose, mais au bout du compte, chacun est responsable de lui-même à certains égards. Personne ne coulera avec le navire s'il estime que cela lui sera préjudiciable. »

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Il s'est de nouveau interrogé : « Vont-ils se serrer les coudes, ou la crise servira-t-elle de catalyseur à la désunion ? »

Pendant la trêve de trois semaines, le Norvégien Haaland et Ruben Dias, joueur de la sélection portugaise, ont été vus en train d'avoir une conversation très confidentielle après leur match de Ligue des nations, mais rien ne permet de savoir s'ils parlaient de l'avenir du club.

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Un moment d'hésitation pour les joueurs de Manchester City

Stanton estime que les joueurs de Manchester City sont arrivés à un « moment d'hésitation », où même une victoire ne peut pas tout régler en coulisses.

Il a déclaré : « Même s'ils gagnent, il reste encore beaucoup de mécanismes et de pièces en mouvement dans les coulisses. Cela leur donne un sentiment de cohésion en tant qu'équipe, celui de travailler ensemble pour gagner, mais je pense que cela va bien au-delà, et ce n'est pas aussi simple que de se contenter de gagner. »

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Manchester City reçoit le Paris Saint-Germain demain, mercredi, lors de son premier match à domicile depuis le verdict.

Mais Stanton estime qu'il y a plus en jeu que ce qui se passe sur la pelouse de la Ligue des champions.

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De son point de vue, les supporters les plus observateurs devront guetter les changements dans le langage corporel habituel des joueurs de City, et vérifier s'il correspond à ce qu'ils disent.

Anfield lève le voile

Les supporters de Liverpool ont lancé une vague de protestations dans les tribunes d'Anfield, tandis que le club a choisi une playlist musicale diffusée par les haut-parleurs.

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Les supporters de l'équipe visiteuse ont refusé de reculer et ont raillé leurs hôtes avec des chants à connotation de banane signifiant qu'ils avaient « été attaqués férocement par des tricheurs ».

Mais Stanton estime que le rire peut masquer une inquiétude plus profonde. Il a déclaré : « Pour en venir au rire des supporters, cela ne signifie pas nécessairement qu'ils prennent la chose à la légère ou qu'ils l'ignorent. »

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Un courage factice

Il a ajouté : « Parfois, les gens affichent un courage factice en faisant bonne figure, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup d'inquiétude à un niveau bien plus profond. »

Il a poursuivi : « Cela faisait longtemps qu'on l'attendait, il sera donc intéressant de voir comment le langage corporel va changer et évoluer. C'est un peu comme une partie d'échecs : si vous déplacez une pièce, quelle en est la conséquence pour les pièces qui l'entourent ? »

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Il a complété : « Une équipe de football possède un écosystème, un peu comme celui d'une forêt tropicale. Un seul changement au niveau de la direction peut avoir un effet profond sur le reste de l'équipe, sur les supporters et sur la perception des médias. »