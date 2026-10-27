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L’ailier du LAFC Son Heung-min a été victime d’une microagression raciste de la part d’un supporter après le match nul haletant de son équipe face au LA Galaxy, dimanche, dans le derby. Un spectateur a été filmé en train de lancer une insulte raciste à l’international sud-coréen alors que celui-ci remerciait le public après le coup de sifflet final. L’incident a suscité une vive indignation sur les réseaux sociaux, les supporters réclamant des mesures immédiates.

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Des scènes déplorables entachent le derby de Los Angeles

Son a été la cible d’une provocation raciste après le match nul 2-2 du LAFC face à son grand rival, le LA Galaxy, au BMO Stadium. Alors que l’ailier faisait le tour du terrain pour saluer les supporters, un spectateur portant des articles du club noirs et or lui a crié à plusieurs reprises « nihao », le mot mandarin pour dire bonjour, selon le Daily Mail.

Cette expression est largement reconnue comme une microagression raciste lorsqu’elle est adressée à une personne coréenne. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent le Sud-Coréen lancer un regard noir au spectateur en réaction à ces propos profondément offensants.

Les internautes réclament des mesures

La personne qui a initialement publié la vidéo a confirmé avoir signalé l’homme à la sécurité du stade immédiatement après l’incident. Elle a exprimé sa frustration en ligne : « J’ai parlé à la sécurité et, comme il avait déjà quitté la section 111, on m’a dit qu’on ne pouvait pas faire grand-chose. Depuis quand le racisme est-il accepté en MLS ? » D’autres supporters en colère ont rapidement identifié l’auteur des faits comme un abonné régulier. Un autre internaute a réclamé une intervention : « Quel s*****d répugnant, ce type !! @MLS, réagissez et prenez des mesures immédiates. Comment le racisme peut-il être considéré comme normal, bordel ? Quel minable. »

Les supporters s’interrogent sur la protection des joueurs

L’indignation a continué de grandir sur les différentes plateformes. Un supporter frustré a directement mis en cause la responsabilité du club envers ses joueurs, écrivant : « Hé @LAFC, que faites-vous pour protéger vos joueurs ??? »

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Son évolue depuis deux ans au sein du club américain, pour lequel il a inscrit 21 buts en 52 matches. Cet épisode troublant a aggravé un week-end déjà pénible pour les supporters : d’autres images ont montré un autre supporter cracher sur une supportrice du LA Galaxy lors du même match. Le Daily Mail a sollicité une réaction officielle.





Quelle suite pour le LAFC et Son ?

Les responsables du LAFC et de la MLS devraient examiner les images du stade et ouvrir une enquête officielle sur les événements de dimanche. Les supporters espèrent des sanctions rapides, pouvant aller jusqu’à une interdiction à vie pour l’abonné identifié. De son côté, Son se concentrera sur son retour sur le terrain lorsque le club poursuivra sa campagne en championnat la semaine prochaine.