Le joyau de Barcelone… Hamza Abdelkarim accueilli en héros en Catalogne après la victoire contre la Nouvelle-Zélande

Le jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim a été encensé par le quotidien catalan « Sport » après avoir pris part à la victoire de l’Égypte face à la Nouvelle-Zélande (3-1), lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Le quotidien souligne que le jeune joueur de 18 ans continue d’accumuler de l’expérience au plus haut niveau, après avoir disputé son deuxième match avec les Pharaons dans la compétition, précisant que le FC Barcelone suit de près l’évolution de l’un de ses plus grands espoirs.

Entré en jeu à la 76e minute à la place de Mostafa Zico, l’attaquant a reçu un nouveau temps de jeu précieux aux yeux du sélectionneur Hossam Hassan, après avoir déjà goûté à la rencontre face à la Belgique lors de la première journée.

Pendant ses quelques minutes sur la pelouse, il a démontré une grande qualité technique et une vivacité qui ont failli lui permettre d’ouvrir son compteur buts, son tir étant repoussé par le gardien néo-zélandais.

La confiance que Hossam Hassan lui accorde n’est pas un hasard : le staff technique est convaincu qu’il peut devenir l’un des futurs fer de lance de l’attaque des Pharaons.

Dans la foulée, Sport rappelle que la direction du FC Barcelone suit avec attention l’évolution de l’attaquant, ayant déjà décidé d’activer la clause d’achat qui le lie à Al-Ahly en raison de ses performances prometteuses depuis son arrivée en Catalogne.

Le journal précise que cette opération a coûté 1,5 million d’euros à Barcelone, somme à laquelle s’ajoutent des bonus variables, preuve de la confiance du club catalan dans l’énorme potentiel de l’attaquant égyptien.

Le journal souligne également la rapidité avec laquelle l’avant-centre s’est adapté à la vie à La Masia, où ses buts, sa puissance physique et son profil d’attaquant pur – une denrée rare – ont rapidement séduit les responsables du centre de formation.

Le plan actuel du club est de le laisser mûrir au sein de sa structure technique, tout en laissant la porte ouverte à une participation de l’attaquant à la préparation estivale de l’équipe première sous les ordres de l’Allemand Hans Flick.

Le journal conclut en soulignant que la Coupe du monde représente une tribune idéale pour exhiber le talent d’Hamza Abdelkarim aux yeux du monde entier, estimant que chaque minute passée sous le maillot de l’équipe d’Égypte renforce la conviction du FC Barcelone de détenir dans ses rangs un « joyau précieux » et l’un des talents émergents les plus prometteurs du football africain.

Lire aussi :

La star des Pharaons : « L’Égypte est la plus forte d’Afrique… et nous irons loin en Coupe du monde »