Le journaliste sportif saoudien Walid Al-Faraj a annoncé sur son compte officiel « X » le décès de son père, le cheikh Mohammed Saad Al-Faraj. Il a prié pour qu’il repose en paix et soit accueilli dans le paradis éternel.

Il précise que la prière mortuaire sera prononcée lundi, juste après la prière de l’après-midi, à la mosquée Al-Furqan, avant l’inhumation au cimetière de Dammam, sur la route de l’aéroport international roi Fahd.

La réception des condoléances se tiendra, pendant trois jours, du lundi au mercredi, à la salle « Bin Sultan » de Dammam.

Pour clore cette brève, le journaliste a partagé plusieurs versets coraniques, implorant le Tout-Puissant d’accorder à sa famille et à ses proches patience et réconfort dans cette épreuve douloureuse.