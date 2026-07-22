La légende Zinédine Zidane se rapproche de la direction technique de l'équipe de France, en remplacement de Didier Deschamps, après que des rapports de presse ont révélé que la Fédération française de football s'apprête à annoncer officiellement sa nomination au poste de sélectionneur des Bleus dans les prochains jours.

Selon le journal « L'Équipe », la Fédération française a fixé au mardi prochain la date attendue pour annoncer le début de l'ère Zidane, après des mois de consultations et de coordination entre les deux parties. Le champion du monde 1998 dirigera ainsi la sélection avec un contrat de quatre ans.

Le journal ajoute que le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, a mené au cours de la période écoulée une série de réunions avec Zidane, afin de mettre la dernière main au projet sportif, ainsi que pour discuter de la composition du nouveau staff technique.

La Fédération française espérait organiser une cérémonie spéciale pour rendre hommage à Didier Deschamps au terme de son parcours qui s'est étendu sur 14 ans avec la sélection, mais l'entraîneur chevronné n'a pas manifesté le souhait d'un tel hommage, selon ce que rapporte le rapport.

Deschamps a mis un terme à son long parcours avec l'équipe de France en terminant à la quatrième place de la Coupe du monde 2026, qui s'est tenue aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Quand aura lieu la première apparition de Zizou avec les Bleus ?

L'annonce officielle devrait être suivie d'une conférence de presse de présentation de Zidane, même si celle-ci pourrait se tenir à une date ultérieure, tandis que les couloirs de la Fédération française connaissent des préparatifs intensifs pour peaufiner la cérémonie d'annonce.

L'Équipe indique que le mois d'août verra l'achèvement de la composition du nouveau staff technique, qui subira de larges changements par rapport à l'équipe précédente, certains membres commençant leurs fonctions début septembre.

Zidane entamera son parcours avec l'équipe de France lors de la prochaine trêve internationale, puisque les Bleus disputeront 4 matches en Ligue des nations, face à la Turquie le 25 septembre, à la Belgique le 28 du même mois, puis à l'Italie le 2 octobre, avant d'affronter de nouveau la Belgique le 5 octobre.

Zidane s'apprête à vivre sa première expérience d'entraîneur avec une sélection nationale, après avoir remporté des succès remarquables durant son parcours avec le Real Madrid, qui l'a vu être sacré de nombreux titres, dont notamment la Ligue des champions à 3 reprises consécutives.

Malgré plusieurs offres reçues après la fin de son second mandat avec le Real Madrid en 2021, il a refusé toutes les propositions en attendant sa nomination au poste de sélectionneur de l'équipe de France.

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