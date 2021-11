Le jour où Patrice Evra a croisé Luis Suarez dans la rue

La rivalité entre Patrice Evra et Luis Suarez remonte à 2011 lorsque, lors d'un affrontement entre Liverpool et Manchester United, l'Uruguayen a fait un commentaire raciste au Français.

Luis Suarez a été condamné à huit matchs de suspension après avoir été reconnu coupable et depuis, la querelle a connu plusieurs épisodes ultérieurs, notamment le refus d'Evra de serrer la main de Suarez lors du derby suivant où les deux joueurs se sont rencontrés.

Patrice Evra a révélé la fois où il a vu Suarez dans les rues de Manchester et a envisagé de l'approcher.

"Un jour, je me promenais à Manchester dans Deansgate et mon frère m'a dit : "C'est Luis Suarez là-bas". J'étais avec deux de mes frères", a déclaré Evra au podcast Le journal d'un PDG. Je l'ai regardé et je me suis dit : "Ça y est, c'est le moment".

"Et il a marché, et derrière lui, j'ai vu ses enfants et sa femme. J'ai tourné le dos. Je me suis dit 'si tu lui fais quelque chose, tu ne peux pas faire ça devant sa famille'.

"Donc je ne le regrette pas parce que je pense que ça aurait mal fini. Je n'ai rien fait ce jour-là".

Malgré la longue brouille entre les deux hommes, l'ancien international français a depuis longtemps pardonné à Suarez.

L'article continue ci-dessous

"Personne ne naît raciste. Je n'ai aucune haine", a déclaré Evra.

"Je ne peux pas qualifier Luis Suárez de raciste parce que je ne le connais pas assez bien pour le qualifier ainsi".