Le jour où José Mourinho a fait pleurer Mohamed Salah

John Obi Mikel a révélé que José Mourinho a fait pleurer Mohamed Salah lors du passage oublié de l'Égyptien à Chelsea.

L'attaquant de 30 ans a rejoint Stamford Bridge en 2014, mais n'a fait que 19 apparitions pour les Blues - enregistrant seulement deux buts - avant d'être autorisé à partir pour la Fiorentina et finalement la Roma. Salah est revenu au football anglais en rejoignant Liverpool en 2017, et a été une révélation pour les Reds, effaçant les souvenirs malheureux de son temps à l'ouest de Londres avec style.

Mikel, un coéquipier de Salah à Chelsea, a raconté à Dubai Eye un moment difficile pour l'ailier superstar aux mains de l'énigmatique entraîneur portugais Mourinho : "Je pense que [Salah] faisait un mauvais match et puis évidemment Mourinho est entré et s'en est pris à lui, massivement. Il était en larmes, et ce qui s'est passé, c'est que [Mourinho] ne l'a pas laissé revenir sur le terrain en deuxième mi-temps. Il l'a fait sortir. Il aurait été facile de le faire sortir et de lui dire 'tu ne joues pas bien, va t'asseoir, tu ne retourneras pas sur le terrain'. Mais il s'est acharné sur lui et l'a fait sortir."

Salah a inscrit 174 buts en 286 apparitions avec Liverpool, mais il n'est pas le seul flop de Chelsea à être passé à des choses plus grandes et meilleures après avoir fait ses adieux aux Blues.

Le joueur vedette de Manchester City, Kevin De Bruyne, a lui aussi connu des moments difficiles sous la direction de Mourinho, et Mikel a ajouté à la liste de ceux que Chelsea a laissé filer : "Kevin a toujours été un type capricieux, il était toujours seul, il était toujours de mauvaise humeur, il était toujours grincheux. Vous ne pouviez jamais obtenir quoi que ce soit de lui. Mais maintenant, quand je le regarde jouer... quelle joie. Quel plaisir à regarder.

"On peut dire la même chose de [Romelu] Lukaku, il est allé à l'Inter Milan mais il y est retourné et ça n'a pas marché. Mais quand je regarde des joueurs comme Kevin De Bruyne et Mo Salah, ce qu'ils sont devenus maintenant, les meilleurs joueurs du monde, c'est incroyable à voir. Ils sont devenus plus forts physiquement, ils sont devenus plus rapides. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé !"

Chelsea a continué à investir massivement sur des joueurs prometteurs depuis qu'il a renoncé à des joueurs comme Salah et De Bruyne, mais ils ont une fois de plus du mal à trouver de la valeur dans une campagne 2022-23 qui les voit assis à la 10e place de la Premier League, malgré des dépenses folles lors des deux derniers mercatos.