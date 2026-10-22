« Le jour le plus important de ma carrière ! » : Sergen Yalcin sort du silence alors que la Turquie nomme un nouveau sélectionneur

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Sergen Yalcin a été officiellement présenté comme le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale de Turquie, avec un contrat de quatre ans. L’ancien milieu de terrain succède à Vincenzo Montella et a qualifié le jour de sa nomination de plus important de sa carrière.

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Yalcin prend les rênes de la Turquie pour quatre ans

La Fédération turque de football (TFF) a officiellement présenté Sergen Yalcin comme le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale de Turquie au camp et centre d’entraînement des équipes nationales Riva Hasan Dogan. Yalcin a signé un contrat de quatre ans lors d’une cérémonie officielle organisée dans la salle de conférence Orhan Saka.

Le président de la TFF, Ibrahim Ethem Haciosmanoglu, a présidé cette présentation, qui marque le retour d’un entraîneur turc à la tête de la sélection après cinq ans.

Yalcin succède au technicien italien Vincenzo Montella, qui s’est séparé de la fédération d’un commun accord.

Le président de la TFF insiste sur le devoir national et l’unité

Lors de la cérémonie de signature, le président de la TFF, Haciosmanoglu, a souligné que cette nomination avait été motivée par la fierté nationale plutôt que par des négociations financières. « Aujourd’hui, après cinq ans d’attente, nous éprouvons la joie et la fierté de confier à nouveau notre équipe nationale à un sélectionneur turc », a déclaré Haciosmanoglu.

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« Le fait que notre entraîneur n’ait pas donné la priorité aux questions financières en acceptant cette mission est un signe important de son dévouement à notre équipe nationale. »

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« Sergen Yalcin est l’un des noms les plus précieux issus du football turc... Nous croyons que l’union fait la force », a ajouté le président de la TFF.

Yalcin qualifie sa nomination de « jour le plus important de ma carrière »

Yalcin, qui a été sélectionné à de nombreuses reprises avec la Turquie au cours de sa carrière de joueur, a exprimé sa profonde gratitude au conseil d’administration de la TFF pour lui avoir confié la reconstruction de l’équipe nationale. « Pendant ma carrière de joueur, j’ai porté à de nombreuses reprises et avec fierté le maillot de l’équipe nationale », s’est souvenu Yalcin.

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« Aujourd’hui est le jour le plus important de ma carrière. Nous parlons d’une valeur qui nous dépasse tous. »

« J’espère que nous connaîtrons de très beaux jours à partir de maintenant... Nous aurons vraiment besoin d’unité et de solidarité », a souligné l’entraîneur de 53 ans.

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Une nouvelle ère s’ouvre pour la Turquie

Le contrat de quatre ans signé, Yalcin et son staff vont immédiatement commencer à préparer les prochains matches officiels de la Turquie.

À l’issue de la conférence de presse officielle, le président de la TFF, Haciosmanoglu, a remis à Yalcin un maillot personnalisé de l’équipe nationale pour clore la cérémonie.

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Yalcin va désormais suivre les joueurs évoluant en Turquie et à l’étranger afin de constituer sa première liste.