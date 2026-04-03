Le joueur très coûteux recruté par l'Ajax s'en va-t-il déjà après un an ? « Peut-être qu'ils veulent le vendre »

Selon Mike Verweij, du journal De Telegraaf, il n'est pas inconcevable que le retour de Kasper Dolberg à l'Ajax ne dure qu'une saison. Le Danois a été recruté l'été dernier pour dix millions d'euros auprès du RSC Anderlecht.

Selon le journaliste, une métamorphose importante de l'effectif pourrait bien avoir lieu cet été au Johan Cruijff ArenA. « Je pense que Cruijff a une vision très différente de celle d'Alex Kroes », déclare Verweij.

« L'effectif que Kroes et Marijn Beuker ont constitué n'est vraiment pas assez bon », ajoute l'observateur du club en référence à l'équipe actuelle de l'Ajax. Il semble donc qu'à Amsterdam, on s'apprête à faire le ménage.

Des changements sont également attendus au poste d'attaquant. Un départ de Wout Weghorst est tout sauf irréaliste, même si Cruijff serait, selon certaines sources, séduit par l'attitude de l'attaquant expérimenté.

« Il se donne à fond à l’entraînement. Mais son contrat arrive à échéance et il gagne aussi très bien sa vie. Il y a de fortes chances que Weghorst rejoigne le FC Twente », affirme Verweij. « Erik ten Hag (directeur technique à Enschede, ndlr) sera séduit par lui, il le connaît bien. »

L'Ajax souhaite repenser complètement le poste d'attaquant, prévoit l'observateur du club. « L'Ajax va opter pour un attaquant plus âgé et expérimenté, avec un jeune derrière lui. Je pense qu'ils veulent à nouveau doubler tous les postes et qu'ils vont vraiment chercher de l'expérience. »

Cela pourrait également se faire au détriment de la place de Dolberg dans l'effectif. « Je ne sais pas s'ils vont garder Dolberg. Peut-être qu'ils voudront aussi le vendre », déclare Verweij.